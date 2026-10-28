وزير الخارجية: لا تنازل عن حقوقنا المائية.. ووافقنا مؤخرًا على إنشاء 36 سدًا في حوض النيل الجنوبي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن قضية المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر وموقف مصر واضح بالنسبة لأمن البحر الأحمر وحوكمته.

وقال بدر عبد العاطي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة “المحور”: "نحن ضد عسكرة البحر الأحمر من أطراف من خارج الإقليم".

وأكمل بدر عبد العاطي: "موقفنا واضح في قضية المياه ولا تنازل عن حقوقنا المائية ولا تهاون في هذا الأمر.

ولفت بدر عبد العاطي: "مصر تتحرك في عدة مسارات لحفظ حقوقها المائية وهناك مسارات دبلوماسية مع دول حوض النيل ولا مشاكل لدينا على أي مشروعات للتنمية في دول حوض النيل".

وتابع بدر عبد العاطي: "مصر وافقت مؤخرًا على إنشاء 36 سدًا في حوض النيل الجنوبي ولا نعارض التنمية".