وزير الخارجية ونظيره اليوناني يتباحثان هاتفيا حول تطورات الأوضاع الاقليمية

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريتيس، خلال اتصال هاتفى جرى بينهما، تطورات الأوضاع الإقليمية، وجهود الوساطة والتهدئة في ضوء التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

جاء الاتصال في إطار متابعة تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، واستمرارا للتشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان مستجدات عملية اختيار السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة، ومساعي اصلاح المنظمة بما يعزز دورها وفاعليتها في التصدي لانتهاكات القانون الدولي، وحفظ السلم والأمن الدوليين، لاسيما في ضوء عضوية اليونان الحالية بمجلس الأمن.