طرائف الدوري المصري.. كلب ضال يقتحم ملعب مباراة البنك الأهلي والمصري ويوقف اللقاء

شهدت مباراة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي، المقامة على إستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، واقعة طريفة بعدما اقتحم كلب ضال أرضية الملعب، ليتسبب في توقف المباراة مؤقتًا.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 83، بعدما فوجئ اللاعبون بوجود كلب داخل أرضية الملعب، وهو ما دفع الحكم محمود ناجي إلى إيقاف اللعب لحين خروج الكلب، قبل استئناف المباراة مجددًا بصورة طبيعية.

وجاءت الواقعة في ظل استمرار المنافسة بين الفريقين، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعدما سجل كل منهما هدفًا من ركلة جزاء



