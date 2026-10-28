سيرجي لافروف: مصر شريك مهم لروسيا في قضايا الأمن ومواجهة التهديدات الإقليمية

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إنّ مصر تظل شريكًا مهمًا لروسيا في قضايا الأمن ومواجهة التهديدات والمخاطر الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تفاقمت بعد أحداث الربيع العربي، والحرب في العراق، ودخول الولايات المتحدة إليه، فضلًا عن التطورات في ليبيا وسوريا.

وأضاف ردا على سؤال قناة "القاهرة الإخبارية"، الذي طرحه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال لقاء وزير الخارجية الروسي مع ممثلي عدد من وسائل إعلام الدول الأفريقية المشاركة بالقمة الروسية الأفريقية الثالثة، أنّ التطورات الإقليمية أسهمت في زيادة موجات الهجرة وارتفاع أعداد المنظمات المتطرفة، ما فرض على دول الشرق الأوسط مواجهة تحديات أمنية متزايدة.

أهمية العلاقات مع مصر

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن بلاده من بين الدول الأجنبية التي تسهم في دعم قدرات الدول العربية وشركائها وأصدقائها لمواجهة هذه التحديات، وذلك في سياق حديثه عن أهمية العلاقات مع مصر والتعاون في الملفات الأمنية والإقليمية.