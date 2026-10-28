الرئيس السيسي: نتطلع للتعاون مع روسيا في استخراج اليورانيوم والمعادن النادرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع روسيا في تطوير المفاعل البحثي التابع لهيئة الطاقة الذرية، واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشأن، إلى جانب بحث التعاون في مجالات المفاعلات النووية الصغيرة والعائمة، ومشروعات تحلية مياه البحر، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ودعم الصناعات المتخصصة، واستخراج اليورانيوم والمعادن النادرة.

السيسي يبحث مع بوتين تطوير المفاعل البحثي واستخراج اليورانيوم

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، أن مصر تولي اهتمامًا بالتعاون مع الجانب الروسي في مجال المفاعلات النووية الصغيرة، فضلًا عن بحث إمكانات التعاون في المفاعلات النووية العائمة.

وأشار الرئيس إلى تطلع مصر لزيادة التنسيق المشترك بشأن الوحدات الإضافية التي يمكن تركيبها في موقع محطة الضبعة للطاقة النووية بعد عام 2030.

كما أكد الرئيس السيسي لنظيره الروسي تطلعه للتعاون في مشروعات تحلية مياه البحر، وتطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد، ودعم الصناعات المتخصصة، إلى جانب التعاون في استخراج اليورانيوم والمعادن النادرة.