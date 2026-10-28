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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد الألبوم الحزين والإلكترو.. مدين يجدد تعاونه مع أحمد سعد في ألبوم الموسيقى العربية بأغنيتين

احمد سعد ومدين
احمد سعد ومدين
تقى الجيزاوي

يجدد الملحن مدين تعاونه مع الفنان أحمد سعد في ألبوم الموسيقى العربية بأغنيتين، هما: أغنية اطمن وأغنية وعدني،  وتم طرح الأولى منذ قليل عبر يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، والأخرى سيتم طرحها تباعًا.

يتعاون مدين وأحمد سعد في أغنية اطمن مع الشاعر أحمظ حسن راؤول والموزع نادر حمدي، وفي أغنية وعدني مع الشاعر محموظ عليم والموزع أحمد عادل ومهندس الصوت هاني محروس في الميكس والماستر.


*أغاني أحمد سعد ومدين*

الجدير بالذكر أن مدين سبق وتعاون مع أحمد سعد في الألبوم الحزين، وقدما سويًا أغنية "أنا مش فاهمني"، وكانت من كلمات أحمد عيسى وتوزيع توما، وفي الألبوم الإلكترو تعاونا في أغنية "وصل وصل" من كلمات تامر حسين وتوزيع وميكس توما.

كما حقق مدين وأحمد سعد نجاحًا كبيرًا في العديد من الأغاني، منهم أغنية "حبيبنا" التي حملت اسم الألبوم وتعاونا خلالها مع الشاعر تامر حسين والموزع أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى أغنية "إتك إتك" من كلمات تامر حسين وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ويعيش مدين حالة من النشاط الفني، حيث استكمل مؤخرًا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب سلسلة نجاحاتهما، بأغنية "كان عندك كام سنة؟"، بعد تحقيقهما رقمًا قياسيًا في قائمة بيلبورد عربية بأغنية "كلام عينيه"، وسبق وتعاونا أيضًا في أغنية "حبه جنة" و"مازال على البال" و"الدهب"، وغيرهم.

مدين أحمد سعد أغنية اطمن

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