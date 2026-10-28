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­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026
­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026
خالد يوسف

يترقب ملايين المواطنين في مصر تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 وسط اهتمام واسع بالتوجه الحكومي المرتقب لمضاعفة سعة الباقة الأساسية إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع تثبيت أسعار الاشتراكات دون أي زيادة جديدة. وفي ظل هذا الترقب المستمر، تواصل شركات الاتصالات استعداداتها الفنية لتطبيق التحديث التلقائي للمشتركين فور انتهاء التجهيزات التقنية، دون الحاجة لأي إجراء من العملاء، مؤكدة التزامها بتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

زيادة سعة الباقة الأساسية من الأحد 1 نوفمبر

يستعد مستخدمو الإنترنت المنزلي في مصر للاستفادة من زيادة سعة الباقة الأساسية دون رفع قيمة الاشتراك الشهري، مع بدء تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، والذي يقضي برفع سعة الباقة التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا من 50 إلى 100 جيجابايت.

موعد زيادة سعة الباقة الأساسية 

ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه معدلات الاعتماد على الإنترنت في العمل والدراسة والترفيه، ما يجعل أسعار باقات الإنترنت الجديدة وسعات التحميل المتاحة من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها المشتركون، خاصة الراغبين في اختيار باقة تتناسب مع احتياجاتهم الشهرية وإمكاناتهم المادية.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي WE

تأتي أسعار باقات الإنترنت الأرضي في WE، كالتالي:

-باقة 50 جيجابايت: 150 جنيهًا شهريًا قبل الضرائب.

-باقة 150 جيجابايت: 260 جنيهًا شهريًا.

-باقة 200 جيجابايت: 330 جنيهًا شهريًا.

-باقة 250 جيجابايت: 395 جنيهًا شهريًا.

باقات الإنترنت الأرضي WE

-باقة 300 جيجابايت: 460 جنيهًا شهريًا.

-باقة 400 جيجابايت: 580 جنيهًا شهريًا.

-باقة 500 جيجابايت: 660 جنيهًا شهريًا.

-باقة 750 جيجابايت: 925 جنيهًا شهريًا.

-باقة 1500 جيجابايت: 1650 جنيهًا شهريًا.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي فودافون 2026

أما أسعار باقات الإنترنت الأرضي في فودافون، فجاءت كالآتي:

-باقة 50 جيجابايت: 171 جنيهًا شهريًا.

-باقة 150 جيجابايت: 296.4 جنيه شهريًا.

باقات الإنترنت الأرضي فودافون

-باقة 200 جيجابايت: 376.2 جنيه شهريًا.

-باقة 300 جيجابايت: 524.4 جنيه شهريًا.

-باقة 750 جيجابايت: 1054.5 جنيه شهريًا.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي اتصالات 2026

جاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي في اتصالات، كالتالي:

-باقة 150 جيجابايت: 260 جنيهًا شهريًا.

باقات الإنترنت الأرضي اتصالات

-باقة 200 جيجابايت: 330 جنيهًا شهريًا.

-باقة 300 جيجابايت: 460 جنيهًا شهريًا.

-باقة 750 جيجابايت: 925 جنيهًا شهريًا.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي أورانج 2026

جاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي في أورانج، كالآتي:

-باقة 50 جيجابايت: 150 جنيهًا شهريًا قبل الضرائب.

-باقة 150 جيجابايت: 260 جنيهًا شهريًا.

-باقة 200 جيجابايت: 330 جنيهًا شهريًا.

باقات الإنترنت الأرضي أورانج 

-باقة 300 جيجابايت: 460 جنيهًا شهريًا.

-باقة 500 جيجابايت: 660 جنيهًا شهريًا.

-باقة 750 جيجابايت: 925 جنيهًا شهريًا.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يضاعف السعة التحميلية للباقة الأساسية

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجه الشركات بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية والخاصة باشتراك 150 جنيهًا، لتصبح 100 جيجابايت بدلا من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك دون أي زيادة، حيث يصل سعرها شامل الضريبة إلى 171 جنيها.

اسعار النت حتى الآن

ووجه القومي لتنظيم الاتصالات في مايو 2026، بإتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعة 50 جيجابايت شهريًا، بسعر 150 جنيهًا قبل الضرائب، و171 جنيهًا شاملًا الضرائب، وجاء طرح الباقة بالتزامن مع الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسب تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقائق الصوت للثابت والمحمول، وكروت شحن الرصيد، وخدمات المحافظ الإلكترونية دون زيادة.

باقات الإنترنت الأرضي 2026 مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت أسعار باقات الإنترنت الأرضي تثبيت أسعار الاشتراكات زيادة سعة الباقة الأساسية

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