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أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

أسعار مواد البناء اليوم
أسعار مواد البناء اليوم
علياء فوزى

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية تباينًا  اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، إذ انخفض سعر طن الحديد الاستثماري، في المقابل ارتفع سعر حديد عز  والأسمنت الرمادي.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء في مصر اليوم 

وبلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري في مصر نحو 38,487.27 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، متراجعًا بمقدار 246.56 جنيهًا للطن، بنسبة انخفاض 0.64% عن آخر تسعيرة.

سعر طن حديد عز اليوم

سجل متوسط سعر طن حديد عز نحو 40,146.76 جنيهًا، مرتفعًا بمقدار 133.09 جنيهًا عن التسعيرة السابقة، بنسبة زيادة 0.33%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4,155.21 جنيهًا، مرتفعًا بمقدار 29.07 جنيهًا للطن، بنسبة زيادة 0.7% مقارنة بالتسعيرة السابقة.

الفارق بين سعر حديد عز والحديد الاستثماري

يزيد سعر حديد عز عن الحديد الاستثماري بنحو 1,659.49 جنيهًا للطن اليوم، وهو فارق يعكس العلاوة السعرية التي تحتفظ بها العلامة التجارية مقارنة ببقية المنتجين.

اختلاف الأسعار

قد تختلف الأسعار الفعلية من مصنع لآخر ومن تاجر لآخر، حسب الكمية المطلوبة وشروط الدفع ومنطقة التسليم وتكلفة النقل والتحميل. لذلك يُنصح بمقارنة العروض بين أكثر من مورد والتأكد من السعر النهائي شاملًا جميع المصاريف قبل إتمام الشراء.

أسعار مواد البناء أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد سعر طن حديد عز سعر طن الأسمنت الرمادي

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