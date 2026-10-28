البنتاجون: ارتفاع تكلفة الحرب مع إيران إلى أكثر من 47 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تكلفة الحرب مع إيران حتى الآن تجاوزت 47 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 25% عن تقديرات البنتاجون في شهر يوليو الماضي، وفقًا لوكالة رويترز.

وتشير بيانات البنتاجون إلى أن معظم التكاليف التشغيلية للحرب شملت أكثر من 29 مليار دولار لاستبدال الذخائر المستهلكة، وأكثر من 6 مليارات دولار لاستبدال المعدات العسكرية.

ولا تتضمن هذه الأرقام تقديرًا واضحًا لتكلفة إصلاح الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية جراء الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية.

كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن خسائر البنتاجون في حرب إيران تجاوزت 38 مليار دولار، ويتزامن التقرير مع قرب انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل، حيث يعاني ترامب من تراجع في شعبيته بشكل ملحوظ بسبب تأثير حربه الاختيارية على أسعار الوقود والديزل في الولايات المتحدة.