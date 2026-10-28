محمد عمارة: المدير الرياضي الجديد للزمالك هيعمل إيه والأزمات محاصرة النادي؟

أبدى محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، تساؤلات بشأن الدور المنتظر للمدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، في ظل الأزمات التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وتساءل عمارة عن المهام التي سيتمكن المدير الرياضي المرتقب من تنفيذها، في ظل تعثر العديد من الملفات داخل القلعة البيضاء، سواء فيما يتعلق بالتعاقدات أو الأزمات الإدارية والمالية.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن التحديات التي تواجه الزمالك تثير علامات استفهام حول قدرة المسؤول الجديد على إحداث تغيير حقيقي، في ظل تعقيدات الملفات العالقة داخل النادي.