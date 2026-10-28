محمد صدق : طنطا تقدّم بشكوى رسمية ضد إنبي بسبب أقطاي عبدالله

أعلن محمد صدقي، أمين صندوق نادي طنطا، تحركات ناديه للمطالبة بحقوقه المالية لدى نادي إنبي، على خلفية انتقال أقطاي عبد الله إلى صفوف النادي الأهلي.

وأوضح محمد صدقي، أمين صندوق نادي طنطا، عبر برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، إن نادي طنطا تقدم بمخاطبة رسمية إلى مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، طالب خلالها بالتدخل لضمان حصوله على مستحقاته التعاقدية.

وأضاف صدقي ، أن نادي طنطا أبرم اتفاقًا مع إنبي في 9 يوليو 2025، بشأن انتقال اللاعب أقطاي عبد الله إلى النادي البترولي، مع تضمين العقد بندًا يمنح طنطا نسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب إلى أي نادٍ داخل مصر أو خارجها، بعد خصم قيمة انتقاله إلى إنبي.

وأشار صدقي إلى أن انتقال أقطاي عبد الله كان نهائيًا إلى الأهلي مع بداية الموسم الحالي، مؤكدًا أحقيته في الحصول على النسبة المنصوص عليها في العقد، مشددا أن طنطا حاول التواصل مع مسؤولي إنبي أكثر من مرة، من خلال المكاتبات الرسمية والاتصالات الودية، من أجل تسوية الأمر والحصول على مستحقاته، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن حل حتى الآن.