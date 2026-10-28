ما السعة التخزينية المستهدفة للقمح بحلول 2030؟.. مُتحدّث التموين يوضح

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إن بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية عزز قدرة الدولة على ضمان وفرة الغذاء وإتاحته للمواطنين، موضحًا أن المخزون يشمل القمح والسكر والزيت والأرز والمكرونة، بما يدعم مواجهة الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

توجيهات رئاسية برفع الاحتياطي الاستراتيجي

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف رفع الاحتياطي الاستراتيجي من 3 أشهر إلى 6 أشهر، بما يحقق مرونة أكبر في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.

وأشار، إلى أن السعة التخزينية للقمح ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن عبر 39 صومعة عام 2014 إلى 4.4 مليون طن عبر 85 صومعة في عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول 2030.

مستودعات استراتيجية جديدة وزيادة أسعار التوريد

وأوضح كمال أن وزارة التموين انتهت من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية كبيرة في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، لافتًا إلى أهمية التعاون مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر في توريد المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا، بزيادة 150 جنيهًا، وتسعير طن بنجر السكر عند 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بما يشجع المزارعين على توريد المحاصيل محليًا.

حوافز للمزارعين لزيادة توريد القمح

ولفت، إلى اتخاذ خطوات لزيادة التوريدات المحلية، تشمل الإعلان المبكر عن سعر استلام القمح، وحصر المساحات المزروعة وتحديد نقاط الاستلام التي قد يتجاوز عددها 450 نقطة، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات المزارعين خلال 24 إلى 48 ساعة، والتوسع في الصوامع الحقلية القريبة من مناطق الإنتاج.