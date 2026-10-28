ناقد رياضي: إعلام الزمالك لم ينفِ واقعة شيكو بانزا.. وأحمد فتوح رفض عقوبته بسببه | فيديو

كشف محمود فؤاد، الناقد الرياضي، حقيقة ما حدث من اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك، خلال فندق إقامة الزمالك في رواندا عقب مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال محمود فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إعلام الزمالك لم ينفي واقعة شيكو بانزا.. كان هناك حالة ارتباك في إعلام الزمالك الموازي، ففي البداية قيل إنه سيتم توقيع عقوبة اللاعب، ثم بعد فترة إعلام الزمالك الموازي وليس الرسمي قال إنه سيتم مقاضاة من يقوم بالتشهير باللاعب».

واستطرد فؤاد قائلًا: «وصلت لمجلس إدارة الزمالك معلومات تؤكد أن شيكو بانزا ارتكب فعلًا مشينًا في معسكر رواندا بعد مباراة الجيش الرواندي في الفندق».

وأضاف فؤاد أن التونسي أحمد الجفالي رأى هذا الموقف بعينه وأبلغ مسؤولي الزمالك هناك بما حدث.

وتابع فؤاد قائلًا: «أحمد فتوح رفض العقوبة التي وُقعت عليه في رحلة رواندا بشكل كامل، ولوّح أن شيكو بانزا ارتكب مشكلة كبرى هناك ولم يتم توقيع أي عقوبة عليه».

وواصل فؤاد حديثه قائلًا: «عضو في مجلس الإدارة أبلغني أنهم علموا قصة شيكو بانزا بالصدفة، وأنهم مجتمعون في الوقت الراهن لاتخاذ إجراء بشأن ما حدث».