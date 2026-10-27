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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة أنثوية.. نجلاء بدر تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نجلاء بدر
نجلاء بدر
آية التيجي

خطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار بأحدث إطلالاتها في جلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجريئة تجمع بين الألوان المبهجة والتصميم الأنثوي اللافت، لتبرز من جديد اهتمامها باختيار الأزياء التي تجمع بين الأناقة والعصرية.

تفاصيل إطلالة نجلاء بدر في أحدث جلسة تصوير

تألقت نجلاء بدر خلال جلسة التصوير بإطلالة مميزة يغلب عليها اللون الأصفر الفاتح، مع نقوش فنية متعددة الألوان، تنوعت بين درجات الأحمر والبرتقالي والأخضر، ما أضفى على إطلالتها طابعًا حيويًا وجذابًا.

واختارت الفنانة فستانًا قصيرًا بتصميم يجمع بين الكورسيه المحدد للقوام والتنورة الضيقة، مع حمالات رفيعة وتفاصيل بارزة عند منطقة الصدر، فيما زُينت الحافة السفلية للتنورة بلمسات من الخيوط اللامعة التي أضافت مزيدًا من التميز إلى التصميم.

وجاءت قصة الفستان لتبرز رشاقة قوامها، بينما منحت النقوش المستوحاة من الألوان الطبيعية الإطلالة طابعًا فنيًا مختلفًا، بعيدًا عن التصميمات التقليدية.

نجلاء بدر 

المكياج وتسريحة الشعر يكملان إطلالة نجلاء بدر

على مستوى الجمال، اعتمدت نجلاء بدر مكياجًا قويًا أبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العيون باستخدام ظلال متناسقة وخطوط آيلاينر واضحة ورموش كثيفة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة نيود وردية عززت من جاذبية إطلالتها.

وتركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها، بتسريحة مموجة أضفت لمسة من الحيوية والانسيابية على مظهرها، مع فرق جانبي منح الشعر كثافة واضحة.

أما الإكسسوارات، فاختارت قطعًا ناعمة تضمنت عقدًا رقيقًا حول الرقبة وأساور وساعة، لتكمل تفاصيل الإطلالة دون أن تطغى على ألوان الفستان وتفاصيله اللافتة.

نجلاء بدر 

جلسة تصوير تجمع بين الأنوثة والجرأة

ظهرت نجلاء بدر في صور جلسة التصوير بأكثر من وضعية، عكست من خلالها ثقتها أمام الكاميرا وقدرتها على إبراز تفاصيل الأزياء بأسلوب يجمع بين الأنوثة والجرأة.

وجاءت خلفية الصور لتضيف بُعدًا جماليًا إلى المشاهد، إذ تنوعت بين أجواء داخلية بإضاءة دافئة وخلفيات خشبية، وأخرى اتسمت بتباين الإضاءة والظلال، ما أضفى على الصور طابعًا يشبه جلسات التصوير الخاصة بمجلات الموضة.

وبهذه الإطلالة، تقدم نجلاء بدر نموذجًا للأزياء التي تمزج بين الألوان الجريئة والتصميمات المحددة للقوام، مع تنسيق المكياج والشعر والإكسسوارات بصورة تحافظ على وحدة المظهر النهائي.

نجلاء بدر 
نجلاء بدر 
نجلاء بدر 
نجلاء بدر 
نجلاء بدر إطلالة نجلاء بدر إطلالات نجلاء بدر إطلالات النجمات جلسة تصوير

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