قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار النوم الواردة عن النبي مكتوبة كاملة.. أدعية نبوية لتحصينك قبل النوم
بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت
بعد فوز هاري كين.. ما الأندية الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية؟
رغم ترشحه لجائزة كوبا .. تعرّف على سبب غياب «كوبارسي» عن حفل الكرة الذهبية 2026
تشكيل الزمالك المُتوقع أمام المقاولون العرب في الدوري المصري .. اليوم
الشيلة تقيلة .. أحمد دويدار يُشيد بـ «عمر جابر والونش»: رجالة جدعان وبيحبوا الزمالك
«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل
بحضور أشرف صبحي.. محافظ جنوب سيناء يفتتح بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف 2026 بشرم الشيخ
أمنية حياتها تشوفه.. عمر كمال يُحقق أمنية فتاة من ذوي الهمم ويُفاجئها بزيارة في منزلها.. شاهد
موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في كأس كاراباو .. والقناة الناقلة والمُعلّق
لا يمثل أزمة.. ربيع ياسين: ما المشكلة في انتقال حسام عبدالمجيد إلى الأهلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشيلة تقيلة .. أحمد دويدار يُشيد بـ «عمر جابر والونش»: رجالة جدعان وبيحبوا الزمالك

أحمد دويدار
أحمد دويدار
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أشاد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بالثنائي عمر جابر ومحمود حمدي الونش، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أنهما يتحملان مسؤولية كبيرة داخل النادي وخارجه، في ظل الظروف التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من غير تفسير عمر جابر والونش شايلين نادي الزمالك جوه وبره الملعب، ربنا معاكم والله يكون في عونكم، الشيلة تقيلة، أنتم رجالة جدعان بتحبوا نادي الزمالك».

وتأتي إشادة دويدار بالثنائي في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط تطلعات جماهيره للمنافسة بقوة على اللقب خلال الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويطمح الزمالك إلى استغلال دفعة الانتصارات الأخيرة لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري، وملاحقة الأهلي وبيراميدز، في ظل رغبة الفريق في المنافسة بقوة على اللقب وإسعاد جماهيره.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل شبكة قنوات أون سبورتس مباريات الدوري المصري الممتاز، ومن المنتظر أن تشمل تغطيتها مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، مع استوديو تحليلي لتناول أبرز الجوانب الفنية واستعدادات الفريقين للمباراة.

الزمالك أحمد دويدار عمر جابر محمود حمدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

وزير التربية والتعليم

معلم لوزير التعليم بفيسبوك: ياريت ناخد رمضان أجازة تخفيفا على الطلاب والمدرسين

وزير التربية والتعليم

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

شيكو بانزا

غليان داخل الزمالك بسبب واقعة شيكو بانزا في رواندا.. ومطالب بإبعاده

الدولار

دون الـ 56 .. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

هوندا وميتسوبيشي

لقاء العمالقة.. أول سيارة بيك أب هوندا من تصميم ميتسوبيشي

هيونداي توسان 2027

شاهد أرخص سيارة هيونداي توسان 2027

هواتف Vivo X500

ثلاثة طرازات خارقة.. إليكم ملامح سلسلة Vivo X500 القادمة من فيفو

بالصور

أطعمة تحمي من سرطان القولون .. مناسبة للإفطار والغداء والعشاء

النظام الغذائي في الوقاية من سرطان القولون؟
النظام الغذائي في الوقاية من سرطان القولون؟
النظام الغذائي في الوقاية من سرطان القولون؟

بإطلالة أنثوية.. نجلاء بدر تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

بالريش.. هدى الأتربي بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ممارسة الرياضة تبطئ تدهور أعراض باركنسون.. دراسة تكشف عدد الساعات

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد