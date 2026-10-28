الشيلة تقيلة .. أحمد دويدار يُشيد بـ «عمر جابر والونش»: رجالة جدعان وبيحبوا الزمالك

أشاد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بالثنائي عمر جابر ومحمود حمدي الونش، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أنهما يتحملان مسؤولية كبيرة داخل النادي وخارجه، في ظل الظروف التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من غير تفسير عمر جابر والونش شايلين نادي الزمالك جوه وبره الملعب، ربنا معاكم والله يكون في عونكم، الشيلة تقيلة، أنتم رجالة جدعان بتحبوا نادي الزمالك».

وتأتي إشادة دويدار بالثنائي في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط تطلعات جماهيره للمنافسة بقوة على اللقب خلال الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويطمح الزمالك إلى استغلال دفعة الانتصارات الأخيرة لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري، وملاحقة الأهلي وبيراميدز، في ظل رغبة الفريق في المنافسة بقوة على اللقب وإسعاد جماهيره.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل شبكة قنوات أون سبورتس مباريات الدوري المصري الممتاز، ومن المنتظر أن تشمل تغطيتها مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، مع استوديو تحليلي لتناول أبرز الجوانب الفنية واستعدادات الفريقين للمباراة.