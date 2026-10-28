إعلامي يكشف أبرز قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن أبرز قرارات اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي شهد الموافقة على طرح 51% من أسهم شركة الكرة للمستثمرين، مع احتفاظ النادي بنسبة 49% من الأسهم.

وأوضح أضا، خلال برنامجه «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن قرار طرح أسهم شركة الكرة للمستثمرين سيتم عرضه على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقًا لما أعلنه خلال البرنامج.

كما أشار أضا إلى تأجيل اعتماد حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، وذلك لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، ما أدى إلى تأجيل حسم الملف لحين الانتهاء من المفاوضات.