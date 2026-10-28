مُستشهدًا بأرقامه.. إبراهيم فايق يتساءل عن معايير الكرة الذهبية بعد تجاهل موسم محمد صلاح الاستثنائي

دافع الإعلامي إبراهيم فايق عن أحقية النجم المصري محمد صلاح في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، مُستشهدًا بالأرقام والإنجازات التي حققها قائد منتخب مصر خلال موسمي 2017-2018 و2024-2025، وموجهًا انتقادات لعدم وجوده ضمن القائمة المختصرة للجائزة رغم تألقه اللافت.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد صلاح قدم موسمًا استثنائيًا في 2017-2018، بعدما سجل 44 هدفًا وصنع 16 هدفًا خلال 52 مباراة، كما وصل مع ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاد منتخب مصر إلى التأهل لكأس العالم.

وأضاف أن التأهل إلى كأس العالم يمثل إنجازًا كبيرًا للكرة المصرية، خاصة في ظل ندرة تكرار هذا الإنجاز، متسائلًا عن التقدير الذي حصل عليه صلاح مقابل ما قدمه خلال ذلك الموسم.

وأوضح فايق أن صلاح لم يحصل على التقدير الذي يتناسب مع إنجازاته، قائلًا: «قالوا له إيه؟ خد بوسة وحضن»، منتقدًا السخرية من المطالبات بأحقية النجم المصري في الفوز بالكرة الذهبية.

وتابع أن المعايير التي يتم الاستناد إليها في اختيار الفائز بالجائزة تثير التساؤلات، خاصة مع الحديث سابقًا عن أهمية الأداء الفني وجمال اللعب، قبل أن تصبح الأهداف والأرقام الإحصائية عنصرًا أساسيًا في تقييم اللاعبين.

إبراهيم فايق: محمد صلاح دغدغ العالم في موسم 2024-2025

واستشهد الإعلامي بالموسم الاستثنائي الذي قدمه محمد صلاح مع ليفربول في 2024-2025، بعدما سجل 29 هدفًا وصنع 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأسهم في تتويج فريقه بلقب الدوري.

وأكد فايق أن هذه الأرقام تمثل إنجازًا كبيرًا، خاصة أن صلاح ليس مهاجمًا صريحًا، مشيرًا إلى أن اللاعب حصد الجوائز الفردية البارزة في إنجلترا خلال الموسم، رغم عدم وجوده ضمن القائمة المختصرة للكرة الذهبية.

وأثار حديث فايق الجدل حول معايير اختيار المرشحين للجائزة، ومدى اعتمادها على الأرقام الفردية والبطولات الجماعية والتأثير داخل الملعب، في ظل استمرار المطالبات بمنح محمد صلاح التقدير الذي يتناسب مع مستوياته وإنجازاته.

هاري كين يتوج بالكرة الذهبية 2026

وفي سياق متصل، شهد حفل النسخة السبعين من جوائز الكرة الذهبية، وفقًا للمعلومات الواردة، تتويج الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، بالجائزة لعام 2026، خلال حفل أُقيم في العاصمة البريطانية لندن على مسرح لندن بالاديوم.

وقدّم الحفل النجم الفرنسي تييري هنري والإعلامية البريطانية كيت سكوت، وجاء تنظيمه في لندن احتفالًا بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة، وتكريمًا للإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول لاعب يتوج بها عام 1956.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أكثر اللاعبين فوزًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 5 مرات.