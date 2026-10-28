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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحذير شديد اللهجة من وائل جمعة للاعبي الأهلي .. لهذا السبب

وائل جمعه
وائل جمعه
نورهان عادل

كشف الناقد الرياضي خالد علي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن توجيه وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديد اللهجة للاعبي الفريق بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خالد علي أن وائل جمعة شدد على ضرورة التزام اللاعبين بالتعليمات الصادرة إليهم، وعدم مخالفتها، مؤكدًا أن أي لاعب يتجاوز هذه التعليمات سيتعرض لمضاعفة العقوبات المالية المقررة عليه.

ويأتي هذا التحذير في ظل سعي الجهاز الفني والإداري للأهلي إلى فرض حالة من الانضباط والتركيز داخل الفريق، خاصة مع رغبة النادي في تصحيح المسار واستعادة الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، في ظل الرغبة في استعادة الثقة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، إلى جانب تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات بعد التعادل مع القناة

ويدخل الأهلي المواجهة المقبلة بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات المحلية، بعدما تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في مباراة فقد خلالها الفريق نقطتين مهمتين، وهو ما يزيد من أهمية تحقيق الفوز أمام مودرن سبورت.

ويأمل الجهاز الفني في معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء الماضي، وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، من أجل الظهور بصورة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الهدوء إلى الفريق وتمنح الجماهير دفعة معنوية قبل الاستحقاقات المقبلة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة «أون سبورت»، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تُحدد تفاصيل التغطية والاستوديو التحليلي وفقًا لجدول البث المعلن.

ويطمح الأهلي إلى حسم المواجهة لصالحه ومصالحة جماهيره، في ظل أهمية المرحلة المقبلة من المنافسات المحلية، والحاجة إلى تحقيق نتائج إيجابية تدعم طموحات الفريق في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

خالد علي الأهلي وائل جمعة مودرن سبورت

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