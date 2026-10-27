لقاء العمالقة.. أول سيارة بيك أب هوندا من تصميم ميتسوبيشي

حسمت شركة «هوندا» اليابانية الشائعات المتداولة حول دخولها فئة شاحنات البيك آب ذات الهيكل المستقل على الشاسي (Body-on-frame)، عقب توقيعها رسميًا مذكرة تفاهم (MOU) مع مواطنتها «ميتسوبيشي».

يهدف التعاون المشترك بين الجانبين إلى تطوير شاحنة بيك آب جديدة كليًا تحت علامة هوندا، تعتمد في بنيتها الهندسية على منصة طراز «ميتسوبيشي تريتون» (Mitsubishi Triton) متوسطة الحجم.

تحول هندسي ونقطة انطلاق لعام 2028

تُعد الشاحنة المرتقبة أول نموذج تجاري حديث لشركة هوندا يعتمد البناء الميكانيكي على شاسي منفصل، بخلاف طراز «ريجلاين» المخصص للأسواق الأمريكية والذي يعتمد على البنية الهيكلية الموحدة «أحادية الهيكل».

وأكدت الشركة أن الشاحنة الجديدة ستصل رسمياً إلى الأسواق بحلول عام 2028، متعهدة بأن توفر قدرات أداء عالية على الطرق الوعرة مع الاستفادة من الخبرات العريقة لـ«ميتسوبيشي» في قطاع الشاحنات.

استراتيجية التوسع في أسواق جنوب شرق آسيا

تستهدف الشاحنة الجديدة بشكل أساسي أسواق منطقة جنوب شرق آسيا (ASEAN)؛ حيث تشهد شاحنات البيك آب متوسطة الحجم إقبالاً واسعًا.

ويوفر هذا التعاقد مكاسب استثمارية متبادلة؛ إذ يتيح لـ«هوندا» اختصار الوقت وتكاليف التطوير الباهظة لدخول قطاع السيارات التجارية الخفيفة دون الحاجة إلى بناء منصة هندسية من الصفر، في حين ستحصل «ميتسوبيشي» على دفعة إنتاجية إضافية وزيادة في معدلات تشغيل مصانعها في تايلاند المخصصة لتجميع طرازات «تريتون».