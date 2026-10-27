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وزير الخارجية: الطلاب المتفوقين ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: الطلاب المتفوقين ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل

وزير الخارجية:و الطلاب المتفوقين
وزير الخارجية:و الطلاب المتفوقين
أ ش أ

 أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الطلاب والطالبات المتفوقين يمثلون ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل ودفع جهود التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم / الثلاثاء / نخبة من الطلاب والطالبات المتفوقين بالجامعات المصرية من مختلف الكليات والتخصصات، في إطار حرص وزارة الخارجية على تعزيز التواصل الدوري مع الطلاب والشباب، انطلاقًا من الإيمان بأهمية دعم الكفاءات الشابة المتميزة، وتمكينها من الإسهام بفاعلية في رسم مستقبل الوطن، وتحقيق تطلعاته في النمو والتنمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن الوزير عبد العاطي أشار خلال اللقاء لما تعقده الدولة من آمال على الشباب في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار، وهو ما يتطلب منهم استمرار التحصيل العلمي والمعرفي ومواكبة أحدث ما توصل له العلم والتكنولوجيات الحديثة في كافة المجالات، متناولاً في هذا السياق أبعاد العمل الدبلوماسي، والمهارات والملكات الواجب توافرها لراغبي الانضمام للوزارة.

وقدم وزير الخارجية ، خلال اللقاء عرضاً شاملاً لمحددات السياسة الخارجية المصرية ودائر حركاتها، ودور مصر كمركز اتزان للمنطقة يعمل على التهدئة من خلال جهود الوساطة، مستعرضاً أبرز التطورات الإقليمية. 

كما ألقى الضوء على دور الوزارة في حماية وصيانة المصالح الوطنية ورعاية أبنائها في الخارج.

وتخلل اللقاء إجراء حوار تفاعلي بين وزير الخارجية والطلاب المتفوقين، استمع خلاله الوزير عبد العاطي إلى أفكارهم ومقترحاتهم، تناولت تطلعاتهم لتوفير منح دراسية لهم في الجامعات الأجنبية.

حيث أشار الوزير ، إلى جهد سفارتنا في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في العمل على زيادة أعداد المنح الدراسية، لاسيما الدراسات العليا منها بمختلف التخصصات.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي، أن الوزارة ستواصل تفاعلها مع الشباب والطلاب، وذلك من خلال تنظيم نماذج للمحاكاة لتدريبهم على أساليب إدارة الأزمات الدولية في إطار التوعية بالدور النشط للسياسة الخارجية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية، وسعياً لترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

وزير الخارجية الطلاب والطالبات المتفوقين ثروة قومي

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