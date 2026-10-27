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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟.. أسباب نفسية

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
أسماء عبد الحفيظ

هل تقرئين الرسالة على هاتفكِ ثم تؤجلين الرد عليها، رغم أن لديكِ وقتًا كافيًا ولا يوجد ما يمنعكِ من الكتابة؟ وهل تتركين أحيانًا رسائل الأصدقاء أو الأقارب لساعات، رغم علمكِ بأنهم ينتظرون ردكِ؟

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية

قد تبدو هذه العادة غريبة للبعض، لكنها قد تحدث لأسباب متعددة، ولا تعني بالضرورة تجاهل الآخرين أو عدم الاهتمام بهم. ففي بعض الأحيان، يرتبط تأجيل الرد بالإرهاق الذهني أو التفكير الزائد أو عدم الاستعداد للدخول في محادثة طويلة.

لماذا تؤجلين الرد على الرسائل رغم قراءتها؟

أصبح التواصل عبر تطبيقات الهاتف جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، لكن كثرة الرسائل والتوقعات المستمرة بالرد السريع قد تسبب ضغطًا لدى بعض الأشخاص. وقد يؤدي ذلك إلى تأجيل الرد، حتى عندما تكون الرسالة قد قُرئت بالفعل.

وتختلف الأسباب من شخص إلى آخر، وفقًا للحالة النفسية وطبيعة العلاقة ومضمون الرسالة.

1. الإرهاق الذهني وكثرة المسؤوليات

قد تقرئين الرسالة وتفهمين محتواها، لكنكِ لا تشعرين بالاستعداد لبدء محادثة جديدة، خاصة بعد يوم طويل مليء بالمسؤوليات والمهام.

فبعض الرسائل لا يتطلب مجرد كتابة كلمات قليلة، بل يحتاج إلى شرح أو تفكير أو اتخاذ قرار، وهو ما قد يدفعكِ إلى تأجيل الرد حتى تشعري بأن لديكِ طاقة كافية للتواصل.

2. التفكير الزائد في اختيار الرد المناسب

قد تترددين في الرد لأنكِ تحاولين اختيار الكلمات المثالية، خاصة إذا كانت الرسالة تتعلق بموقف حساس أو خلاف سابق أو موضوع يحتاج إلى توضيح.

ومع استمرار التفكير في الطريقة المناسبة للرد، قد يمر وقت طويل دون إرسال أي رسالة، رغم أنكِ كنتِ تنوين الرد منذ البداية.

3. عدم الرغبة في الدخول في نقاش طويل

قد تعرفين أن الرد على رسالة معينة سيفتح بابًا لمحادثة طويلة أو يفرض عليكِ شرح تفاصيل كثيرة، لذلك تفضلين تأجيلها إلى وقت تكونين فيه أكثر استعدادًا.

ولا يعني ذلك بالضرورة أنكِ لا تهتمين بالشخص الآخر، فقد تكونين بحاجة إلى وقت هادئ يسمح لكِ بالتحدث دون ضغط أو تشتت.

4. الحاجة إلى مساحة شخصية

قد يحتاج الإنسان أحيانًا إلى الابتعاد عن الهاتف لفترة، حتى لو كان متاحًا أمامه، بسبب كثرة التنبيهات والمحادثات اليومية.

وفي هذه الحالة، قد يكون تأجيل الرد محاولة للحصول على بعض الوقت الشخصي بعيدًا عن المطالب المستمرة بالتواصل، وليس دليلًا على عدم الاهتمام بالآخرين.

5. القلق من رد فعل الطرف الآخر

إذا كانت الرسالة مرتبطة بخلاف أو موضوع حساس، فقد تترددين في الرد خوفًا من سوء الفهم أو تصاعد النقاش.

وقد يؤدي القلق بشأن الكلمات المناسبة أو رد فعل الطرف الآخر إلى تأجيل المحادثة بدلًا من التعامل معها مباشرة، خاصة إذا كنتِ تتوقعين أن يكون الحوار مرهقًا أو غير مريح.

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟

يوضح الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الاجتماعية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد،  أن تأجيل الرد على الرسائل بعد قراءتها قد يرتبط بأكثر من عامل، من بينها الانشغال بالمسؤوليات اليومية، أو الحاجة إلى التفكير قبل الرد، أو عدم الاستعداد للدخول في محادثة طويلة في ذلك الوقت.

ويشير إلى أن قراءة الرسالة لا تعني بالضرورة أن الشخص مستعد للرد فورًا، فالتواصل يتأثر بطبيعة العلاقة والظروف التي يمر بها كل طرف، وليس بسرعة الاستجابة وحدها.

كما أن من المهم عدم تفسير التأخر في الرد بصورة متسرعة باعتباره تجاهلًا أو عدم اهتمام، فقد يحتاج الشخص إلى وقت مناسب للتواصل أو إلى مساحة شخصية تساعده على التعامل مع المحادثات بهدوء.

الرسائل

هل تأجيل الرد على الرسائل يعني عدم الاهتمام؟

لا يكفي تأخر الرد وحده للحكم على طبيعة العلاقة أو مدى اهتمام الشخص بالطرف الآخر؛ فقد يكون السبب ضغط العمل أو الإرهاق أو الانشغال بأمور أخرى.

لكن إذا أصبح التجاهل متكررًا، وصاحبه انقطاع مستمر عن التواصل أو عدم الالتزام بالاتفاقات المهمة، فمن الأفضل تقييم نمط التعامل بصورة عامة بدلًا من الاعتماد على موقف واحد.

كما تختلف أساليب التواصل بين الأشخاص؛ فهناك من يفضل الرد فورًا، بينما يحتاج آخرون إلى وقت أطول قبل الدخول في المحادثات. ويساعد إدراك هذه الاختلافات على تقليل سوء الفهم بين الأصدقاء والأقارب والشركاء.

كيف تتعاملين مع عادة تأجيل الرد؟

إذا كنتِ تؤجلين الرد على الرسائل باستمرار، يمكنكِ تجربة بعض الخطوات البسيطة لتقليل الضغط الناتج عن التواصل اليومي:

  • خصصي وقتًا مناسبًا خلال اليوم للرد على الرسائل المتراكمة.
  • إذا كنتِ مشغولة، أرسلي ردًا مختصرًا توضّحين فيه أنكِ ستتحدثين لاحقًا.
  • لا تضغطي على نفسكِ لاختيار رد مثالي في كل مرة.
  • ابدئي بالرسائل المهمة التي تحتاج إلى استجابة أو قرار.
  • إذا كانت المحادثة مزعجة، خذي وقتًا للهدوء ثم عودي إليها عندما تكونين مستعدة.
الرسالة ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها التفكير الزائد في الرد المناسب عدم الرغبة في الدخول في نقاش طويل ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها أسباب نفسية

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