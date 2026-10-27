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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، على مقترح الدكتورة  هدير رائف، عضو المجلس، بتخصيص نسبة 5% من المركبات المقرر طرحها ضمن المشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق «تحيا مصر»، لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مع النص على النسبة صراحة ضمن مواد مشروع القانون.

وأكدت هدير رائف، خلال اجتماع اللجنة، أهمية المشروع في دعم الشباب وتوفير فرص عمل، مطالبة بإتاحة نسبة من المركبات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، ويعزز فرص دمجهم اقتصاديًا.

وشددت على ضرورة تضمين النسبة في مواد مشروع القانون بصورة واضحة، لضمان إتاحة الفرصة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من المبادرة، مشيرة إلى أن المقترح يأتي في إطار دعم حقوقهم في العمل وتكافؤ الفرص.

واستندت النائبة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي تنص المادة 22 منه على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون 20 عاملًا فأكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة.

توسيع نطاق التمكين الاقتصادي

وأوضحت أن المقترح يستهدف توسيع نطاق التمكين الاقتصادي لهذه الفئة، عبر إتاحة فرص لامتلاك مركبات تُستخدم في أنشطة مدرة للدخل، مؤكدة أن تطبيق النسبة على المركبات يتطلب النص عليها صراحة في مشروع القانون، باعتبارها تختلف عن نسبة التوظيف المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت، أمس الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، وأرجأت مناقشة مواده إلى اجتماع لاحق لاستكمال بحث أحكامه.

يشار إلى أن مشروع القانون ينص على طرح مركبات للشباب ضمن المشروع القومي لتشغيل الشباب مع تحمل الخزانة العامة للدولة خمسة أنواع من الضرائب والرسوم المقررة على المركبات وأجزائها، هي الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يسهم في خفض تكلفة المركبات وتيسير إقامة مشروعات صغيرة.

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب سيارات ذوي الإعاقة النواب خطة النواب

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