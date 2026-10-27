الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يرفع خلاله الفريق شعار استعادة الانتصارات وتصحيح المسار.

وتأتي مواجهة مودرن سبورت في توقيت مهم للأهلي، الذي فقد نقطتين في الجولة الماضية بعد تعادله مع القناة بنتيجة 3-3، في مباراة أثارت حالة من الغضب داخل النادي، بسبب الأخطاء الدفاعية وتراجع النتائج.

ويضع الجهاز الفني للأهلي مواجهة الخميس ضمن أولوياته، مع التركيز على علاج السلبيات التي ظهرت أمام القناة، خاصة على المستوى الدفاعي، إلى جانب العمل على زيادة الفاعلية أمام المرمى، لتجنب تكرار فقدان النقاط.

ويأمل الفريق الأحمر في تقديم أداء أفضل أمام مودرن سبورت، وتحقيق فوز يعيد الهدوء إلى الأجواء داخل النادي، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل استكمال مشوار المنافسة على لقب الدوري.

