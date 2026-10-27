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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد قليل.. محاكمة 22 متهما بخلية التجمع الإرهابية

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل، محاكمة 22 متهما في القضية رقم 475 لسنة 2025 جنايات التجمع في القضية المعروفة بخلية القاعدة بالتجمع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2019 وحتى 12 ديسمبر 2022، المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الحادي عشر وحتي الثاني والعشرين للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم الأول والحادي عشر والثاني عشر والثالث وعشر وأخرين حيازة أسلحة نارية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 22 متهما إرهاب خلية القاعدة بالتجمع

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