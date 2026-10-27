أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

تترقب الأسواق المحلية تحركات أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، في ظل إعلان زيادة جديدة على بعض الأصناف المتداولة، بالتزامن مع استعداد شركات التبغ لفتح الشرائح السعرية مطلع نوفمبر المقبل، وهو ما يثير اهتمام المستهلكين الراغبين في معرفة أحدث الأسعار وحجم الزيادات المحتملة.

أسعار السجائر اليوم في مصر

وشملت الزيادة المعلنة نوعين من السجائر التابعة لشركة المنصور الدولية، بقيمة جنيه واحد للعبوة، فيما كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عن استعداد الشركات لفتح الشرائح السعرية اعتبارا من 5 نوفمبر المقبل، مع توقعات بزيادات قد تصل إلى 12%.

زيادة أسعار سجائر تارجت وتايم

شهدت أسعار سجائر تارجت وتايم ارتفاعا جديدا بقيمة جنيه واحد للعبوة، وفقا للتصريحات المنسوبة إلى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.

وارتفع سعر عبوة سجائر تارجت من 47 جنيها إلى 48 جنيها، بينما زاد سعر عبوة سجائر تايم من 57 جنيها إلى 58 جنيها.

أسعار السجائر اليوم في مصر

موعد فتح الشرائح السعرية للسجائر

قال إبراهيم إمبابي إن شركات السجائر تستعد لفتح الشرائح السعرية اعتبارا من 5 نوفمبر 2026، في خطوة قد تتيح إجراء تعديلات جديدة على أسعار عدد من الأصناف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هذه التطورات تأتي وسط ترقب لتحركات الأسعار في السوق المحلية، مع متابعة المستهلكين لأي إعلانات رسمية جديدة تصدر عن الشركات بشأن قوائم البيع.

نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار السجائر

أشار رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إلى أن الزيادات السعرية المحتملة قد تصل إلى 12%، بالتزامن مع فتح الشرائح السعرية في نوفمبر المقبل.

ولا تعني هذه النسبة بالضرورة زيادة أسعار جميع الأصناف بالقيمة نفسها، إذ يتوقف السعر النهائي على القرارات التي تعلنها الشركات والتعديلات التي تقرر تطبيقها على كل منتج.

أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة الجديدة

جاءت أسعار الصنفين اللذين شملتهما الزيادة المعلنة على النحو التالي.

سعر سجائر تارجت. 48 جنيها للعبوة بدلا من 47 جنيها.

سعر سجائر تايم. 58 جنيها للعبوة بدلا من 57 جنيها.

أسعار السجائر اليوم في مصر

أسعار السجائر الشعبية في السوق المصرية

وبحسب الأسعار الواردة للأنواع الشعبية المتداولة في السوق المحلية، جاءت القائمة على النحو التالي.

سعر سجائر كليوباترا كينج سايز 48 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين 48 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا بوكس 48 جنيها.

سعر سجائر بوسطن 44 جنيها.

سعر سجائر بلومنت 48 جنيها.

سعر سجائر مونديال الأحمر 48 جنيها.

سعر سجائر مونديال لايت 48 جنيها.

سعر سجائر مونديال سيلفر 48 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا سوبر 48 جنيها.