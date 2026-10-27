كارمن بصيبص: الأمومة غيرت كل حاجة في حياتي وأولوياتي بقت مختلفة

أكدت الفنانة كارمن بصيبص أن الأمومة أحدثت تغييرًا كبيرًا في حياتها، بدءًا من أولوياتها وصولًا إلى نظرتها للدنيا ومختلف الأمور من حولها، مشيرة إلى أن إنجاب ابنتها جعلها تشعر بخوف أكبر عليها، وأصبحت تنظر إلى الحياة من منظور مختلف بعد أن أصبحت أمًا.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ بيروت لا تزال مقر إقامتها الأساسي، وأنها تحرص على العودة إلى منزلها في لبنان رغم تنقلاتها المستمرة بين مصر وتركيا لأغراض العمل. وأوضحت أن سفرها إلى الخارج لا يغيّر ارتباطها ببيروت، التي تظل بيتها ومكان عودتها الدائم.

وتحدثت كارمن بصيبص عن أسباب اختيارها البقاء في لبنان، موضحة أن قرار البقاء أو المغادرة ليس سهلًا في الحالتين، وأنها تتفهم ظروف الأشخاص الذين اضطروا إلى السفر أو وجدوا أن مغادرة البلاد هي الخيار الأنسب لهم، خاصة من يحتاجون إلى السفر بحثًا عن فرص العمل.

وأشارت إلى أنها عملت على تهيئة الظروف التي تسمح لها بالبقاء في بلدها، لأنها تحب العيش في لبنان وتشعر بسعادة أكبر عندما تكون بين أفراد عائلتها والأشخاص المقربين منها، مؤكدة أن وجود العائلة يمنح الإنسان شعورًا بالراحة والطمأنينة.

وأضافت أن هناك أشخاصًا لا تتوافر لهم الظروف التي تسمح بالبقاء في لبنان، فيضطرون إلى السفر والاستقرار في الخارج من أجل العمل، بينما تتيح لها ظروفها الاستمرار في الإقامة ببلدها، رغم سفرها المتكرر للعمل خارج لبنان. وشددت على أنها تواصل التنقل والعمل في الخارج، لكنها تعود دائمًا إلى بيروت، حيث منزلها وعائلتها.