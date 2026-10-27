الكرة الذهبية 2026.. إسبانيا تكتسح الجوائز وتحصد 6 ألقاب في ليلة تاريخية

فرضت إسبانيا هيمنتها على عدد من الجوائز الفردية خلال حفل الكرة الذهبية 2026، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بعدما حصد نجومها 6 جوائز في فئات أفضل المواهب الشابة والمدربين وحراس المرمى، ليؤكدوا الحضور الإسباني القوي في مختلف منافسات كرة القدم للرجال والسيدات.

وجاءت الجوائز الإسبانية بقيادة لامين يامال، نجم برشلونة، الذي توج بجائزة أفضل موهبة شابة في كرة القدم للرجال، فيما حصدت مواطنته فيكي لوبيز جائزة أفضل موهبة شابة في منافسات السيدات.

لامين يامال وفيكي لوبيز يتوجان بجوائز المواهب الشابة

فاز لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2026، المعروفة باسم جائزة كوبا، ليحقق الجائزة للمرة الثالثة على التوالي، بعد تتويجه بها في عامي 2024 و2025.

كما توجت فيكي لوبيز، لاعبة برشلونة، بجائزة أفضل موهبة شابة في كرة القدم النسائية، للمرة الثانية على التوالي، بعد المستويات المميزة التي قدمتها خلال الموسم.

دي لا فوينتي وبيري روميو أفضل مدربين

وعلى مستوى الأجهزة الفنية، فاز الإسباني لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بجائزة أفضل مدرب في كرة القدم للرجال، فيما حصد بيري روميو، المدير الفني لبرشلونة للسيدات، جائزة أفضل مدرب في كرة القدم النسائية.

وجاء تتويج المدربين ليعزز الحضور الإسباني في الحفل، بعدما قدم كل منهما نتائج لافتة مع فريقه خلال الموسم.

أوناي سيمون وكاتا كول أفضل حارسي مرمى

واستكملت إسبانيا حصادها بحصول أوناي سيمون، حارس مرمى أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا، على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2026.

كما فازت كاتا كول، حارسة مرمى برشلونة ومنتخب إسبانيا، بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم، لتضيف الجائزة السادسة إلى حصيلة الإسبان في الحفل.

قائمة الجوائز الإسبانية في حفل الكرة الذهبية 2026

أفضل لاعب شاب: لامين يامال.

لامين يامال. أفضل لاعبة شابة: فيكي لوبيز.

فيكي لوبيز. أفضل مدرب للرجال: لويس دي لا فوينتي.

لويس دي لا فوينتي. أفضل مدرب للسيدات: بيري روميو.

بيري روميو. أفضل حارس مرمى: أوناي سيمون.

أوناي سيمون. أفضل حارسة مرمى: كاتا كول.

وبهذا الحصاد، خطفت إسبانيا الأضواء في عدد من الفئات الرئيسية خلال حفل الكرة الذهبية 2026، الذي شهد تكريم أبرز نجوم كرة القدم العالمية عن إنجازاتهم خلال الموسم.