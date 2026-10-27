حفل الكرة الذهبية.. دي لا فوينتي أفضل مدرب في العالم لعام 2026

شهد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026، المقام في العاصمة البريطانية لندن، تتويج عدد من الأسماء البارزة في كرة القدم، حيث حصد الإسباني لويس دي لا فوينتي جائزة أفضل مدرب في العالم، فيما توجت مواطنته فيكي لوبيز بجائزة كوبا لأفضل لاعبة شابة، وفاز بيري روميرو بجائزة أفضل مدرب لفريق نسائي.

لويس دي لا فوينتي أفضل مدرب في العالم

حصد الإسباني لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2026، المعروفة باسم جائزة يوهان كرويف، بعد قيادته المنتخب الإسباني للتتويج بكأس العالم 2026.

وجاء هذا التكريم تقديرًا للإنجازات التي حققها المدرب الإسباني، بعدما قاد منتخب بلاده إلى الفوز بالمونديال، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته التدريبية مع المنتخب.

فيكي لوبيز تحصد جائزة كوبا للسيدات

وفي فئة السيدات، فازت الإسبانية فيكي لوبيز، لاعبة برشلونة، بجائزة كوبا لأفضل لاعبة شابة في العالم لعام 2026، لتواصل تألقها على الساحة الدولية.

ويأتي هذا التتويج بعد المستويات المميزة التي قدمتها اللاعبة الشابة مع برشلونة، لتؤكد مكانتها ضمن أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم النسائية.

بيري روميرو أفضل مدرب للسيدات

كما توج الإسباني بيري روميرو، المدير الفني لفريق برشلونة للسيدات، بجائزة أفضل مدرب لفريق نسائي لعام 2026، والمعروفة باسم جائزة يوهان كرويف.

وجاء فوز روميرو تقديرًا للعمل الذي قدمه مع الفريق الكتالوني خلال الموسم، والنتائج التي حققها في المنافسات المحلية والقارية، ليضيف جائزة فردية جديدة إلى إنجازات برشلونة للسيدات.

وتؤكد هذه الجوائز الحضور الإسباني اللافت في حفل الكرة الذهبية 2026، الذي يحتفي بأبرز الإنجازات الفردية والجماعية في كرة القدم للرجال والسيدات.