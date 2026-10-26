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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

الرمان
الرمان
ريهام قدري

تعد سلطة الرمان من الوصفات المميزة التي تجمع بين المذاق المنعش والقيمة الغذائية، إذ تتميز بحبوب الرمان ذات الطعم الحلو والحامض، مع الخضراوات الطازجة والتتبيلة الخفيفة التي تمنحها مذاقًا شهيًا، ما يجعلها خيارًا مناسبًا بجانب المشويات والفراخ والأطباق الرئيسية.

وتتميز سلطة الرمان بسهولة تحضيرها، كما يمكن تنويع مكوناتها وفقًا للرغبة، بإضافة الجرجير أو النعناع أو المكسرات للحصول على نكهات مختلفة.

مكونات سلطة الرمان

لتحضير سلطة الرمان في المنزل، تحتاجين إلى المكونات التالية:

  • كوب من حبوب الرمان الطازجة.
  • حبة خيار مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
  • حبة طماطم مقطعة.
  • كمية مناسبة من الخس أو الجرجير.
  • ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
  • ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
  • نعناع أخضر مفروم حسب الرغبة.
  • رشة ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل سلطة الرمان خطوة بخطوة

1. تجهيز الخضراوات: اغسلي الخس أو الجرجير والخيار والطماطم جيدًا، ثم قطعيها إلى أحجام مناسبة.

2. إضافة الرمان: ضعي الخضراوات في وعاء عميق، ثم أضيفي حبوب الرمان وقلبي المكونات برفق حتى تتوزع جيدًا.

3. تحضير التتبيلة: اخلطي عصير الليمون مع زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود، ويمكن إضافة القليل من النعناع المفروم لإضفاء نكهة منعشة.

4. تقديم السلطة: أضيفي التتبيلة قبل التقديم مباشرة، وقلبي السلطة برفق حتى تحتفظ الخضراوات بقوامها الطازج، ثم زيني الوجه بحبوب الرمان وقدميها.

سر مذاق سلطة الرمان مثل المطاعم

للحصول على مذاق مميز، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من دبس الرمان إلى التتبيلة، مع القليل من عين الجمل المجروش لإضافة قرمشة لذيذة. كما يمكن إضافة مكعبات الجبنة الفيتا لمحبي السلطات الغنية بالنكهات.

وتُعد سلطة الرمان من الخيارات التي تساعد على تنويع النظام الغذائي، إذ يوفر الرمان مركبات نباتية مضادة للأكسدة، بينما تضيف الخضراوات الألياف والفيتامينات والمعادن، ويمنح زيت الزيتون السلطة دهونًا غير مشبعة.

ويمكن تقديم سلطة الرمان إلى جانب اللحوم المشوية أو الدجاج أو الأسماك، كما تصلح طبقًا جانبيًا خفيفًا على مائدة الغداء أو العشاء.

سلطة الرمان سلطة الرمان رمان

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