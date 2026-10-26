قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوى في إسرائيل تطالب بمحاكمة نتنياهو بتهمة الخيانة.. ما علاقة إيران؟
حار نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
مورينيو بعد إسقاط برشلونة في الكلاسيكو: فزنا بالهدوء والتوازن
رئيس البورصة يكشف مفاجأة بشأن أعداد المستثمرين الجدد في 2026
ترامب يتوقع إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع كندا قريبا وسط تصاعد التوترات التجارية
رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم
ماذا يحدث للاقتصاد وأسعار السلع إذا وصل النفط إلى 120 دولارًا للبرميل.. خبير يجيب
بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا
أبرز الداعمين لإسرائيل.. إدارة ترامب تمارس ضغوطا لترشيح أوربان أمينا عاما للأمم المتحدة
السيطرة لا تكفي أمام ريال مدريد.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن سقوط برشلونة في الكلاسيكو؟
حالة الطقس اليوم الاثنين.. أماكن سقوط الأمطار وتحذير من الأرصاد
سعد سمير: 10 لاعبين في الأهلي لا يشعرون بقيمة النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

الإنترنت
الإنترنت
البهى عمرو

أكد المهندس عصام البرعي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه تمثل خطوة مهمة لتحسين القيمة التي يحصل عليها المستخدمون، خاصة الأسر ذات الاستهلاك البسيط والمتوسط، في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في التعليم والخدمات الرقمية والمعاملات البنكية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن زيادة سعة الباقة ستساعد الأسر التي تنفد باقاتها قبل نهاية الشهر على تقليل شراء السعات الإضافية، بما يخفف الأعباء المالية عنها، لا سيما الأسر التي لا تستطيع الاشتراك في باقات أكبر.

وشدد  على ضرورة التفرقة بين سعة باقة الإنترنت وسرعة الاتصال وجودة الخدمة، موضحا أن زيادة الباقة من 50 إلى 100 جيجابايت تعني مضاعفة حجم البيانات المتاحة للاستخدام، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى تحسين سرعة الإنترنت أو معالجة مشكلات التقطيع.

وأضاف أن حل مشكلات بطء الإنترنت وعدم استقراره يتطلب استثمارات أكبر في البنية التحتية للشبكات، وتحسين جودة الخطوط الأرضية والتغطية، بما يضمن استقرار الاتصال في مختلف المناطق.

الإنترنت باقة الإنترنت التعليم صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

السجاير

شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر تارجت وتايم جنيهًا واحدًا للعلبة

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

متوسط سعر الدولار في مصر

بعد صعوده اليوم الأحد.. اعرف متوسط سعر الدولار في مصر

العدادات الكهربائية الكودية

مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

ترشيحاتنا

الأنبا انطونيوس والسفير باسم عبد الهادي

مطران الكرسي الأورشليمي يستقبل السفير المصري لدى فلسطين في القدس

جهاز مستقبل مصر

"جهاز مستقبل مصر" يستعرض أحدث حلول الري الذكي خلال أسبوع القاهرة للمياه

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم إسحق يترأس القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل ببني شقير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد