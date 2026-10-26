بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

أكد المهندس عصام البرعي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه تمثل خطوة مهمة لتحسين القيمة التي يحصل عليها المستخدمون، خاصة الأسر ذات الاستهلاك البسيط والمتوسط، في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في التعليم والخدمات الرقمية والمعاملات البنكية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن زيادة سعة الباقة ستساعد الأسر التي تنفد باقاتها قبل نهاية الشهر على تقليل شراء السعات الإضافية، بما يخفف الأعباء المالية عنها، لا سيما الأسر التي لا تستطيع الاشتراك في باقات أكبر.

وشدد على ضرورة التفرقة بين سعة باقة الإنترنت وسرعة الاتصال وجودة الخدمة، موضحا أن زيادة الباقة من 50 إلى 100 جيجابايت تعني مضاعفة حجم البيانات المتاحة للاستخدام، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى تحسين سرعة الإنترنت أو معالجة مشكلات التقطيع.

وأضاف أن حل مشكلات بطء الإنترنت وعدم استقراره يتطلب استثمارات أكبر في البنية التحتية للشبكات، وتحسين جودة الخطوط الأرضية والتغطية، بما يضمن استقرار الاتصال في مختلف المناطق.