أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026.. مقارنة بين 4 شركات

تستعد شركات الإنترنت الأرضي في مصر لتطبيق التوجيه الحكومي الذي يقضي بمضاعفة سعة الباقة الأساسيّة من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، مع تثبيت سعرها عند 150 جنيهًا قبل الضريبة، بما يعادل 171 جنيهًا شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن القرار.

ويأتي التوجيه تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن مستخدمي الإنترنت، مع استمرار تنوع باقات الشركات العاملة في السوق المصرية، وهي WE وفودافون وأورنج وإي آند مصر، المعروفة سابقًا باسم اتصالات، من حيث سعات الاستخدام وسرعات الاتصال والأسعار الشهرية.

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وتشمل الأسعار المعلنة باقات بسرعات تصل إلى 30 ميجابت في الثانية، إلى جانب خيارات أخرى بسرعات أعلى تختلف تكلفتها باختلاف السعة والسرعة المتاحة، وهو ما يجعل مقارنة الأسعار قبل الاشتراك خطوة مهمة لاختيار الباقة المناسبة للاحتياجات اليومية.

ما أسعار باقات الإنترنت الأرضي قبل الضريبة وبعدها؟

تختلف تكلفة الاشتراك الشهري في باقات الإنترنت الأرضي بحسب سعة البيانات المتاحة، وتبدأ الأسعار الواردة في القائمة من باقة 100 جيجابايت، التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا قبل الضريبة و171 جنيهًا بعدها، مع ارتفاع التكلفة تدريجيًا مع زيادة السعة.

وتوضح الأسعار الآتية تكلفة الباقات التي تصل سرعتها إلى 30 ميجابت في الثانية، وفقًا للبيانات الواردة في النص.

باقة 100 جيجابايت: 150 جنيهًا قبل الضريبة، و171 جنيهًا شاملًا الضريبة.

باقة 150 جيجابايت: 260 جنيهًا قبل الضريبة، و296.40 جنيه شاملًا الضريبة.

باقة 200 جيجابايت: 330 جنيهًا قبل الضريبة، و376.20 جنيه شاملًا الضريبة.

باقة 250 جيجابايت: 395 جنيهًا قبل الضريبة، و450.30 جنيه شاملًا الضريبة.

باقة 300 جيجابايت: 460 جنيهًا قبل الضريبة، و524.40 جنيه شاملًا الضريبة.

باقة 500 جيجابايت: 660 جنيهًا قبل الضريبة، و752.40 جنيه شاملًا الضريبة.

باقة 750 جيجابايت: 925 جنيهًا قبل الضريبة، و1054.50 جنيه شاملًا الضريبة.

وتوفر هذه الأسعار تصورًا عن الفروق بين سعات الباقات المختلفة، إذ ترتفع التكلفة الشهرية كلما زادت كمية البيانات المتاحة للاستخدام، بما يسمح للمشتركين بالمفاضلة بين السعر وحجم الاستهلاك المتوقع.

كم تبلغ ضريبة القيمة المضافة على باقات الإنترنت الأرضي؟

تُضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% إلى السعر الأساسي للباقات، وهو ما يؤدي إلى اختلاف المبلغ النهائي الذي يدفعه العميل عن السعر المعلن قبل الضريبة.

وعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة باقة 100 جيجابايت نحو 150 جنيهًا قبل الضريبة، بينما يصل سعرها شاملًا الضريبة إلى 171 جنيهًا، وترتفع تكلفة باقة 150 جيجابايت من 260 جنيهًا إلى 296.40 جنيه.

أما باقة 200 جيجابايت، فيصل سعرها بعد إضافة الضريبة إلى 376.20 جنيه بدلًا من 330 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفة باقة 250 جيجابايت نحو 450.30 جنيه شاملًا الضريبة، مقارنة بسعر أساسي يبلغ 395 جنيهًا.

وبالنسبة إلى السعات الأكبر، يصل سعر باقة 300 جيجابايت إلى 524.40 جنيه، وباقة 500 جيجابايت إلى 752.40 جنيه، بينما تبلغ تكلفة باقة 750 جيجابايت نحو 1054.50 جنيه شاملًا ضريبة القيمة المضافة.

وينبغي الانتباه إلى أن الأسعار المذكورة لا تشمل رسوم التليفون الأرضي أو الراوتر أو الخدمات الأخرى، وهو ما يعني أن التكلفة الإجمالية التي يتحملها المشترك قد تختلف وفقًا للخدمات التي يحصل عليها.

ما الفرق بين أسعار باقات WE وفودافون وأورنج وإي آند مصر؟

تتنوع باقات الإنترنت الأرضي التي تقدمها شركات WE وفودافون وأورنج وإي آند مصر بحسب سعة البيانات وسرعة الاتصال، مع تشابه أسعار عدد من السعات لدى الشركات الأربع، واختلاف خيارات السرعات والعروض الإضافية المتاحة.

ولا تقتصر المقارنة بين الشركات على حجم الباقة وحده، بل تشمل أيضًا السرعة التي يدعمها الخط الأرضي، ومدى ملاءمة الباقة لطبيعة الاستخدام، والتكلفة النهائية للاشتراك بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

وتوضح الأمثلة الواردة أن تكلفة باقة 250 جيجابايت بسرعة تصل إلى 70 ميجابت في الثانية تبلغ 590 جنيهًا لدى WE، بينما تصل تكلفة باقة 750 جيجابايت بسرعة تصل إلى 100 ميجابت في الثانية إلى 1425 جنيهًا.

وتعكس هذه الأمثلة أهمية المقارنة بين السعة والسرعة معًا، إذ لا تعني زيادة حجم البيانات بالضرورة أن جميع الباقات تقدم السرعة نفسها أو التكلفة ذاتها لدى مختلف الشركات.

ولذلك، يُفضل الاطلاع على تفاصيل الباقات المعروضة لدى كل شركة قبل اتخاذ قرار الاشتراك، مع التحقق من الأسعار السارية والسعات المتاحة وشروط الحصول على السرعات المختلفة.

متى تُطبق زيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت؟

يستهدف التوجيه الحكومي رفع سعة الباقة الأساسية للإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، دون زيادة سعرها الأساسي البالغ 150 جنيهًا قبل الضريبة، بما يعادل 171 جنيهًا شاملًا ضريبة القيمة المضافة.

ويأتي هذا التوجه في إطار توصيات منتدى مصر 2026، بهدف تخفيف الأعباء عن مستخدمي الإنترنت، مع استمرار الإجراءات الفنية اللازمة لدى الشركات لتطبيق القرار.

ولا يشمل التعديل المعلن جميع الباقات الأعلى سعة، كما لا يمتد إلى باقات الهاتف المحمول أو الإنترنت الهوائي، وفقًا للمعلومات الواردة في النص.

ولم يتضمن النص المقدم موعدًا محددًا ونهائيًا لبدء تطبيق زيادة السعة لدى الشركات، لذلك ينبغي الرجوع إلى الإعلانات الرسمية الصادرة عن الشركات المعنية للتحقق من موعد التنفيذ الفعلي ومدى إتاحة الباقة الجديدة للعملاء.

كيف تختار باقة الإنترنت الأرضي المناسبة لاستهلاكك؟

يعتمد اختيار باقة الإنترنت الأرضي على حجم الاستهلاك الشهري وعدد الأجهزة المتصلة بالشبكة وطبيعة الأنشطة التي يستخدم فيها أفراد الأسرة الإنترنت، سواء كانت تصفح المواقع أو مشاهدة الفيديوهات أو تنزيل الملفات أو العمل عن بُعد.

وتناسب السعات الصغيرة المستخدمين الذين يقتصر استهلاكهم على الاستخدام المحدود، بينما تلائم باقات 150 إلى 300 جيجابايت أصحاب الاستخدام اليومي المتوسط، بحسب حجم الاستهلاك الفعلي وعدد الأجهزة المتصلة.

أما الباقات ذات السعات الأكبر، فتناسب الأسر التي تعتمد على الإنترنت بكثافة، خاصة عند مشاهدة الفيديوهات بصورة متكررة أو تنزيل الملفات الكبيرة أو استخدام الإنترنت في العمل عن بُعد.

ومن المهم أيضًا التأكد من السرعة التي يدعمها الخط الأرضي قبل الاشتراك في باقة بسرعات مرتفعة، حتى تتناسب الخدمة المتاحة مع احتياجات المستخدم الفعلية.

أين يمكن التأكد من أحدث أسعار باقات الإنترنت في مصر؟

يمكن للمستخدمين مراجعة المواقع الرسمية لشركات WE وفودافون وأورنج وإي آند مصر للتعرف على تفاصيل الباقات المتاحة، والتحقق من الأسعار والسعات وسرعات الاتصال والعروض الإضافية.

كما يُنصح بالتأكد من السعر النهائي شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وعدم افتراض أن السعر الأساسي المعلن يتضمن رسوم التليفون الأرضي أو الراوتر أو أي خدمات إضافية.

وتساعد مقارنة تفاصيل الاشتراك لدى الشركات الأربع على تحديد الباقة الأنسب من حيث التكلفة الشهرية وحجم البيانات وسرعة الاتصال، مع ضرورة التأكد من أن الأسعار المعروضة لا تزال سارية وقت الاشتراك.

خلاصة أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر

تتمحور التوجيهات المعلنة بشأن باقات الإنترنت الأرضي حول مضاعفة سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، مع تثبيت سعرها عند 150 جنيهًا قبل الضريبة، بما يعادل 171 جنيهًا شاملًا ضريبة القيمة المضافة.

وفي الوقت نفسه، تتفاوت أسعار الباقات الأعلى سعة وسرعة بين مستويات مختلفة، بدءًا من باقة 150 جيجابايت وصولًا إلى باقة 750 جيجابايت ضمن قائمة الأسعار الواردة، مع اختلاف خيارات السرعة والعروض الإضافية بين WE وفودافون وأورنج وإي آند مصر.

ويبقى الاختيار الأفضل مرتبطًا بحجم الاستهلاك الشهري والسرعة المطلوبة والتكلفة الإجمالية، مع أهمية مراجعة المصادر الرسمية للشركات للتأكد من الأسعار ومواعيد تطبيق التعديلات قبل اتخاذ قرار الاشتراك.