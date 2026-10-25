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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنظيم الاتصالات: بدء إجراءات مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجابايت اليوم

«تنظيم الاتصالات»: بدء إجراءات مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجابايت اليوم
«تنظيم الاتصالات»: بدء إجراءات مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجابايت اليوم
شيماء جمال

تتجه الحكومة ضمن توصيات منتدى مصر 2026 إلى مضاعفة سعر باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع الإبقاء على سعرها الحالي البالغ 150 جنيهًا، فيما تبدأ الشركات اعتبارًا من اليوم “الأحد” العمل على التعديلات المطلوبة لتنفيذ القرار، دون إعلان موعد لبدء إتاحة السعة الجديدة للمشتركين.

وقال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، إن الجهاز وجّه الشركات بتنفيذ التوصية، موضحًا أن تطبيقها يتطلب إجراء تغييرات في أنظمة المحاسبة، على أن تبدأ الشركات العمل على هذه التعديلات من الغد.

وأوضح إبراهيم أن الباقة التي طُرحت مؤخرًا تستهدف منخفضي الاستهلاك من الإنترنت، وأن مضاعفة سعتها مع تثبيت السعر عند 150 جنيهًا تتيح لعدد أكبر من المواطنين الاستفادة منها، في ظل توسع الاعتماد على الإنترنت ضمن منظومة التحول الرقمي والخدمات الحكومية.


وفيما يتعلق بسرعات الإنترنت، كشف المتحدث عن خطة لاستبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، مشيرًا إلى تحويل أكثر من 6 ملايين خط حتى الآن، مع استهداف وصول نسبة الخطوط المحولة إلى 90% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل مليوني خط سنويًا، بما يسهم في رفع سرعات الإنترنت.

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