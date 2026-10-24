لميس الحديدي: وعود الحكومة يجب أن تُقاس بالأرقام والنتائج

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن منتدى مصر 2026 شهد زخمًا كبيرًا على مدار ستة أيام و19 جلسة، مؤكدة أن أهمية ما طُرح خلاله تتوقف على قدرة الحكومة على تحويل النتائج والتوصيات إلى إجراءات عملية يشعر المواطن بأثرها في حياته ومعيشته.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته الختامية تكتسب أهميتها من ضرورة ترجمتها إلى تفاصيل واضحة والتزامات حكومية قابلة للقياس، مشددة على أن الوعود لا بد أن تُختبر بالأرقام والنتائج، وأن تنعكس على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بتحسن أوضاعه.

وأوضحت الحديدي أن المواطنين لا ينتظرون بالضرورة تحسنًا سريعًا في الدخول، لكنهم يحتاجون إلى التفاؤل والأمل والشعور بأن هناك عملًا جادًا لتحسين الخدمات والاستجابة لمشكلاتهم، مشيرة إلى أن تطوير الخدمات قد يتحقق بوتيرة أسرع من زيادة الأموال التي يحصل عليها المواطنون.

وأكدت أن الاستماع إلى صوت الناس والاستجابة لمشكلاتهم اليومية، مهما بدت صغيرة، يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في حياتهم، لافتة إلى أن نجاح مسار التنمية لا يقاس فقط بحجم المشروعات أو القرارات المعلنة، وإنما بمدى انعكاسها على الخدمات ومستوى المعيشة.

وشددت على أهمية أن تعمل الحكومة على تيسير الإجراءات اليومية للمواطنين، بالتوازي مع جذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة المتوسطين والصغار، بما يدعم الصناعة ويوفر فرص العمل ويعزز أثر التنمية على المجتمع.

واختتمت الحديدي بالتأكيد على أن التحدي الأساسي بعد انتهاء المنتدى يتمثل في تحويل ما أُعلن إلى التزامات واضحة ونتائج قابلة للقياس، بحيث يشعر المواطن تدريجيًا بتحسن الخدمات ومعيشته، ويرى أثر ما تبذله الدولة من جهود في تفاصيل حياته اليومية.