وزير الطيران المدني: منتدى مصر 2026 فرصة للمواطنين لمعرفة جهود الحكومة وخطط الدولة

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة أمام المواطنين للتعرف على جهود الحكومة وما تعمل عليه مؤسسات الدولة، إلى جانب فهم التوجهات المستقبلية والتطورات التي تشهدها مختلف القطاعات.

وأضاف الحفني خلال لقائه مع عوض غنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن المنتدى يتيح للمواطنين طرح الأسئلة والاستفسارات، والحصول على المعلومات بصورة مباشرة من المسؤولين، بما يساعدهم على تكوين صورة واضحة عن جهود الدولة وخططها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح وزير الطيران المدني أن أهمية المنتدى تكمن في تعزيز التواصل المباشر بين الحكومة والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على ما يجري داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن تكرار انعقاد المنتدى سنويًا يسهم في إبقاء المواطنين على اطلاع مستمر بأحدث المستجدات المتعلقة بجهود الدولة وتوجهاتها.