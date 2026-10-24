محمود مسلم: توافق شعبي ووطني على إرسال قوات مصرية للسعودية

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك توافقا شعبيا ووطنيا كبيرا بشأن إرسال قوات مصرية إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن طبيعة المهمة تتعلق بالدفاع عن السعودية في مواجهة أي اعتداء، وليست مهاجمة اليمن كما أكد الرئيس السيسي.

وأضاف مسلم، خلال استضافته ببرنامج ستوديو القاهرة، المذاع على قناة «RT» الروسية الناطقة بالعربية مع الإعلامية منى سلمان، أن ما نشر على لسان الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، يفيد بأن 500 نائب طلبوا الكلمة لمناقشة الموضوع، وهو ما يعكس أهميته.

وأوضح أن التصويت شهد موافقة الكتل التصويتية الكبرى التى يتجاوز عدد نوابها النسبة المطلوبة للموافقة ، مع امتناع عدد قليل عن التصويت، مؤكدا أن الأمر يتطلب الحصول على موافقة ثلثي أعضاء المجلس من خلال التصويت وقوفا، ولفت إلى أن الجلسة سرية، .