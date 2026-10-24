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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل شعر المواطن بثمار التنمية؟ رئيس الوزراء يرد

هل شعر المواطن بثمار التنمية؟ رئيس الوزراء يرد
هل شعر المواطن بثمار التنمية؟ رئيس الوزراء يرد
شيماء جمال

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال الحفل الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي عُقدت فعالياته خلال الفترة من 19إلى 24 أكتوبر الجاري؛ بالعاصمة الجديدة.

قبل أن يختتم كلمته، قال للرئيس: أريد أن أرد على أمر مهم جدا، وهو محاولة البعض فرض صورة ذهنية تتمثل في أن المواطن لا يشعر بثمار التنمية، ويتم ترديد سؤال شائع: متى يشعر المواطن بثمار التنمية؟

ولشعب مصر العظيم أقول: ما تضمنه هذا العرض التاريخي، كفيل بالإجابة عن هذا السؤال، ولمن يريد تفصيلا، أقول:
• إجمالي المستفيدين المستهدفين بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» 61 مليون مواطن، المرحلة الأولى التي تنتهى الآن يستفيد منها 18 مليون مواطن (منهم 11مليون مواطن بصعيد مصر).. ألم يشعر هؤلاء بثمار التنمية؟

• ⁠تمكنت الدولة من القضاء على المناطق غير الآمنة من خلال تنفيذ وحدات سكنية لنحو 1.5 مليون مواطن، ألم يشعر هؤلاء بثمار التنمية؟!.. ولولا تدخل الدولة مع هؤلاء المواطنين كان مصيره هيكون زي غيرهم من إللي ماتوا تحت صخرة أو فقدوا حياتهم في مخر سيل، أو صُعقوا تحت أسلاك الضغط العالي.

ثمار التنمية هي اللي مكنت الدولة من إنفاق المليارات من الجنيهات على أهالينا دول، دون أي عائد للحكومة إلا أكبر، وأهم، وأفضل عائد، وهو حمايتهم من الموت، وحماية أبنائهم، والعمل على ضمان مستقبل أفضل لهم، وده جزاؤه عند ربنا كبير أوي..لأن ده هو اللي بينفع الناس، وهيبقى في الأرض.

• 5.5 مليون مواطن مسجلين حاليا بالمرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل (بمحافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان).. ألا يتمتع هؤلاء بثمار التنمية.

• 63 مليون مواطن تم الكشف عليهم وعلاج من يحتاج من فيروس سي، وأنا أسألكم: ألم يعد هؤلاء الحياة مرة أخرى بعد أن كان مستقبلهم مهددا.

• 3.3 مليون عملية للقضاء على قوائم الانتظار، ألم يستفد هؤلاء الملايين من ثمار التنمية.
• 2 مليون أسرة استفادت من مشروعات سكن لكل المصريين وتطوير عواصم المحافظات، ألم يستفيد هذا العدد غير المسبوق من ثمار التنمية؟، وهذا بخلاف 8 ملايين نسمة يقطنون في المناطق غير المخططة التي تطورها الدولة.

• المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات وفرت 164 ألف فرصة عمل.. ألم يستفيد هؤلاء الشباب وغيرهم مئات الالاف من ثمار التنمية؟.. هذا بخلاف 50 ألف فرصة عمل وفرتها المجمعات الصناعية.

• 16.2 مليون أسرة استفادت من جهود توصيل الغاز للمنازل.

• 8.3 مليون أسرة استفادت من جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية (منهم 4.7 مليون أسرة تستفيد حالياً من برنامج الدعم النقدي، 2.2 مليون أسرة تخارجت بعد تحسن أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، 1.4 مليون أسرة خرجت نتيجة تغير ظروفها)

• متوسط كثافة الفصول حاليا وصلت نحو 45 طالب مقارنة بـ 100 طالب في الفصل قبل عام 2014.. استفاد هؤلاء أم لا.

• مبادرة الـ 150 ألف معلم للقضاء على مشكلة عجز المعلمين، استفاد منها المعلمون وأسرهم وطلابهم بل والمجتمع كله.

• ⁠حتى 2014، كانت نسبة 10% أو 12% بس من قرى مصر، اللي عندها صرف صحي، ودلوقتي النسبة أصبحت 60% تقريباً، كل المواطنين دول مشعروش بثمار التنمية.. بالقطع شعروا.

• ⁠مئات الآلاف من المواطنين إللي كانوا بيركبوا قطارات مفيهاش لا باب ولا شباك وبيتعطل أكتر ما يشتغل..دلوقتي الحمد لله عندنا قطارات مكيفة بتعدي على قرى مصر..عندنا قطار كهربائي سريع، وكهربائي خفيف، ومونوريل، ومراحل لا تنتهي من مترو الأنفاق.

منتدى مصر 2026 العاصمة الجديدة السيسي حياة كريمة قوائم الانتظار قناة السويس قطار كهربائي

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