وزير الكهرباء السابق يستعرض إنجازات قطاع الطاقة خلال مرحلة دقيقة وفترة قياسية

دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدد السابق، لاستعراض ما تم إنجازه في قطاع الطاقة في مرحلة دقيقة وفي فترة قياسية، وهو ما أسهم في إنقاذ مصر من أزمة طاقة.



وأشار وزير الكهرباء السابق، خلال الحفل الختامى لمنتدى مصر 2026 إلى الدور الجوهري الذي قام به السيد الرئيس، شخصياً سواء للحصول على أفضل الأسعار من الشركات العالمية وفي إنقاذ مصر من مشكلة الكهرباء المستعصية التي كانت تعاني منها.

وقال “شاكر”، إنّ مصر أصبح لديها كميات كبيرة من الطاقة سواء الحرارية أو المتجددة.

وأضاف أن هذه القدرات تساعد مصر على الربط مع دول الجوار وكذلك مع دول أوروبية من خلال البحر المتوسط، موضحًا أنّ مصر كانت قد مرت بظروف صعبة في ملف الطاقة الكهربائية في ظل ما عاشته الدولة من عدم استقرار في توليد الطاقة.



ولفت إلى أن الدولة عانت في فترة ما من نقص التوليد، وكان لذلك آثار سلبية كبيرة، مؤكدا أن الرئيس السيسي أصدرت تكليفات مباشرة في ذلك الوقت بحل المشكلة وبمنتهى السرعة وبشكل جذري.

ونوه بأنه في ذلك كان يتم عقد مؤتمر بالمصادفة بمشاركة شركات كبرى تعمل في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث طُلب منهم تقديم عروض سريعة لزيادة قدرات مصر من الطاقات الكهربائية وتحسينها.

ولفت شاكر، إلى أنه حرص وقت توليه الوزارة أن تكون هناك عروض من أكثر من شركة حتى لا تقع الدولة تحت الضغط، حيث طُلِب من هذه الشركات إنشاء محطات للطاقة الكهربائية.

وتابع: «جبت مسؤولي الشركات للقاء الرئيس السيسي لإني كنت عارف إنهم لما يقابلوا الرئيس الأمر هيختلف.. الرئيس السيسي مفاوض بارع لأن الأسعار التي تم الاتفاق عليها مع شركة سينمز كانت غير مسبوقة على الإطلاق».

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أصدر بالتوجيهات ببدء التنفيذ بعد الوصول لأفضل أسعار سواء في الطاقة الحرارية أو في الطاقة المتجددة، رغم أن الطاقة المتجددة لم تكن منتشرة بكثرة في ذلك الوقت.