السيسي: منتدى مصر يُعقد سنويًا مع تسليط الضوء كل شهر على أحد القطاعات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز الدولة الوطنية وتدعيم دعائم الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن ما تحقق يُعد إنجازًا للشعب المصري بأكمله، وليس إنجازًا للحكومة وحدها.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في ختام منتدى مصر 2026، إن أي تجربة إنسانية أو مسيرة تنموية لا تخلو من الدروس أو الأخطاء أو التحديات، فهذا أمر طبيعي في جميع التجارب البشرية، مؤكدًا أن النوايا تبقى مخلصة وصادقة بإرادة حقيقية للاستفادة من تلك الدروس في المستقبل.

وأضاف: «وأعاود التأكيد أن عزيمتكم وصمودكم وتماسككم يا شعب مصر العظيم سيظل دائمًا الحصن المنيع وخط الدفاع الأول في مواجهة كل محاولات هدم الدولة أو زعزعة أمنها واستقرارها».

وأشار الرئيس إلى أن المنتدى شهد نقاشات ثرية ومثمرة بشفافية ومصداقية ورؤى متنوعة، عكست حرصًا صادقًا لكل من شارك فيه، سواء بالحضور المباشر أو من خلال الأفكار والمقترحات التي تلقتها الدولة إلكترونيًا، لمصلحة مصر ومستقبلها.

وأوضح أن قيمة الحوار تكمن فيما يثمر عنه من قرارات، وأن مسؤوليات الدولة لا تقتصر على الاستماع إلى النقد والآراء المختلفة، وإنما تمتد إلى الدراسة الجادة والمتأنية لكل فكرة ومقترح وتوصية، والعمل على تحويل ما يثبت جدواه إلى سياسات وبرامج وخطط تنفيذية عملية تسهم في خدمة الوطن وتنعكس آثارها على حياة المواطنين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبار منتدى مصر 2026 هو منتدى مصر الأول، على أن يُعقد بشكل دوري كل عام، مع تسليط الضوء كل شهر على أحد القطاعات، بما يسمح بعرض ما تم إنجازه وأثره ومتابعة المستهدفات، وخلق حالة من الحوار والنقاش المفتوح بين الحكومة وكافة أفراد المجتمع ومكوناته.

وأضاف أنه تقرر إتاحة القرارات الصادرة عن المنتدى على الموقع الرسمي له، ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لضمان التنفيذ الفعال لهذه التوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية، وفي مقدمتها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحقق الصالح العام.

واختتم الرئيس كلمته بالدعاء أن يوفق الله الجميع لما فيه خير مصر وشعبها العظيم، وأن يسدد الخطى في أداء الأمانة وتحمل المسؤولية، قائلًا: «وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، أعقب ذلك السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.