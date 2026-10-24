الرئيس السيسي يوجه التحية للشعب المصري: تحملتم معنا أعباء مرحلة صعبة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير واعتزاز إلى الشعب المصري، مشيدًا بما تحمله المواطنون من أعباء خلال مرحلة الإصلاح والبناء، كانوا خلالها حجر الزاوية في رحلة بناء الدولة.

احتفالية ختام فعاليات منتدى مصر

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية ختام فعاليات منتدى مصر، إن تكلفة مسار الإصلاح والبناء كانت كبيرة على المواطن، الذي تحمل مع الدولة أعباء هذه المرحلة.

وأضاف: «اسمحوا لي أن أوجه تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري العظيم الذي تحمل بصبر وصلابة عبء هذه المرحلة، وكان بوعيه وثباته السند الحقيقي للدولة في أصعب اختباراتها».

وأكد الرئيس مجددًا أن الدولة والحكومة والشعب كيان واحد لا ينفصل بعضه عن بعض، مشددًا على أن الحكومة، بكل مؤسساتها وأجهزتها، جزء أصيل من الشعب.

الحفاظ على الوطن واستقراره

وشدد على أن الحفاظ على الوطن واستقراره والمشاركة في رسم مستقبله مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الجميع، والعمل من أجل تعزيز أركان الدولة وصون مقدراتها.