وزير الري: قرارات منتدى مصر 2026 تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن القرارات التي شهدها منتدى مصر 2026 تمثل خطوات مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن كل وزير سيغادر المنتدى بتكليفات واضحة وإجراءات مطلوب تنفيذها على أرض الواقع لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف سويلم خلال لقائه مع عوض غنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن صوت المواطن وصل إلى المسؤولين والحكومة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب للعديد من مطالب المواطنين، بل إن ما جرى تلبيته خلال المنتدى تجاوز، التوقعات المسبقة.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن القرارات الصادرة خلال المنتدى شملت ستة محاور مهمة، في إطار برنامج يُطرح للحوار المجتمعي، ويستهدف إحداث تحول اقتصادي حقيقي وبناء نموذج اقتصادي جديد، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

وشدد سويلم على أن الهدف الأساسي من الإجراءات والقرارات المطروحة يتمثل في تحقيق مصلحة المواطن، وتخفيف الأعباء المعيشية عنه، من خلال تكليفات واضحة للحكومة وإجراءات عملية يجري العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.