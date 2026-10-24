متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي ما ميفرقش معاه الشعبية.. ويراعي الله ومصلحة مصر وشعبها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي تسلم البلد ولم تكن مثل السويد أو الدنمارك، مضيفا:" البلد كل حتة فيها على الأرض".

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، :" الكلام ده على لسان السفير محمد الشناوي متحدث الرئاسة بيقول: كل قرار بياخده الرئيس السيسي في أي مجال أو إجراء مش بيفرق معاه الشعبية خالص، وأنا لمست خلال فترة عملي في الرئاسة، وليا الشرف العمل مع سيادته».

وأضاف أحمد موسى:" متحدث الرئاسة أكد أن الرئيس السيسي كل إجراء بيعمله إرضاءً لربنا سبحانه وتعالى، والأمر الثاني هو أن يراعي مصلحة مصر ثم مصلحة الشعب».

وتابع: «كل اللي بيعمله الرئيس السيسي من أجل الوطن، واللي بيخاف من ربنا لا يهمه مين يزعل ومين يضايق ومين يفرح، وكمان لا تفرق معاه شعبيته، والرئيس السيسي دايمًا بيقول: يدينا ربنا على ما نعمله لمصر، الرئيس جه البلد مفيش نقل ولا كهرباء ومشاكل بنية تحتية في كل البلد».

وقال: «الرئيس السيسي اختار الطريق الأصعب والتحرك في المسار لآخره، وإن شاء الله هيستمر المسار ولن يتوقف إن شاء الله، والرئيس خد القرار بعيدا عن المسكنات، وخد القرار الأصعب والأشرف من أجل الإصلاح على حساب شعبيته.