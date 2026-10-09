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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري طب نفسي يحذر من تقليد الجرائم عبر الإنترنت

خليل فاضل، استشاري الطب النفسي
خليل فاضل، استشاري الطب النفسي
إسراء صبري

حذر الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي، من التأثيرات المحتملة للمحتوى العنيف ومشاهد الجرائم التي يتعرض لها الأفراد عبر الإنترنت ومنصات المشاهدة، موضحًا أن بعض هذه المشاهد قد تدفع أشخاصًا لديهم استعداد مسبق للسلوك العدواني إلى تقليد الجرائم التي يشاهدونها.

وأوضح خليل فاضل، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة «صدى البلد»، أن التعامل مع الجرائم يتطلب فهم طبيعة مرتكبيها وتحليل دوافعهم النفسية، مع ضرورة الفصل بين تفسير السلوك الإجرامي وتبريره أو الدفاع عنه.

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن مرتكبي الجرائم قد تختلف سماتهم النفسية ودوافعهم من حالة إلى أخرى، ما يستدعي دراسة الظروف والعوامل التي تؤثر في سلوكهم، بدلًا من الاكتفاء بالنظر إلى الجريمة باعتبارها واقعة منفصلة عن سياقها النفسي والاجتماعي.

وشدد على أهمية الانتباه إلى طبيعة المحتوى الذي يتعرض له الأفراد عبر المنصات الرقمية، خاصة المشاهد التي تتضمن جرائم وأعمال عنف، مع ضرورة تعزيز الوعي بتأثيراتها المحتملة على الأشخاص الذين لديهم قابلية مسبقة لتبني سلوكيات عدوانية.

الطب النفسي مشاهد الجرائم الإنترنت

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