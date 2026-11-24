أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة ميدانية بقرية كفر سعد البلد التابعة لمركز كفر سعد، تفقد خلالها ٤ منازل تم رفع كفاءتها بمساهمة من جمعية البر والتقوى، في إطار جهود المشاركة المجتمعية لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ طارق الشوربجي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والنائب الدكتور محمود مشعل، والنائب السيد الغيطاني، عضوي مجلس النواب، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، والدكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى.

وتفقد المحافظ المنازل للوقوف على مستوى الأعمال التي تم تنفيذها والاطمئنان على حالة المنازل بعد رفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، كما حرص على التواصل المباشر مع الأهالي للاطمئنان على أحوالهم والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم.

وفي هذا الاطار ، استمع المحافظ إلى عدد من الطلبات، تضمنت توفير كرسي متحرك لسيدة مسنة، إلى جانب طلب للحصول على معاش، ووجه مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة هذه الطلبات والعمل على تلبيتها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأكد المحافظ أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير أوجه الدعم اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.