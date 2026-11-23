

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19568 طن تشمل : 8348 طن يوريا و 7511 طن كلينكر و 678 طن سكر معبأ و 1344 طن جبس و 1687 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77431 طن تشمل : 11530 طن حديد و 3574 طن مواسير و 9689 طن خردة و 32726 طن ذرة و 5355 طن فول و 10709 طن قمح و 3848 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 226 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 402 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 755 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 12345 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 53470 طنًا

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن تم شحن عدد 40 حاوية 20 قدم متجه الى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6423 حركة .

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة ( ARK FUTURA ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2578 طن تشمل خضروات و فواكه و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و كابلات ألومنيوم منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المجر – سلوفينيا – فرنسا – بلجيكا - المانيا .