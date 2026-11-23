مرت 70 دقيقة من عمر مباراة الأهلي وبيراميدز في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ومازالت تقدم نادي بيراميدز على الأهلي بهدفين نظيفين سجلهم كريم حافظ في الدقيقة 32 من ركلة جزاء ثم أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.



سفيان بنجديدة يقود الأهلي أمام بيراميدز.. وعاشور على الدكة

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي أمام بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعلي محمود وإمام عاشور وكريم فؤاد.



موكوينا يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي بالدوري

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها بعد قليل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: مصطفى زيكو

ويتواجد على مقاعد البدلاء:



زياد هيثم - إياد العسقلاني - محمود صابر - أحمد عاطف قطة - أحمد عبد القادر - محمود زلاكة - حامد حمدان - عودة فاخوري - يوسف أوباما

