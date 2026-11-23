أعرب رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة علي فالح الزيدي عن سعادته بوجوده في مصر، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والعراقي، وأن أهم ما يميزها هو تجذر العلاقات الشعبية، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على هذه الروابط بغض النظر عن طبيعة الحكومات أو التغيرات السياسية.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلي فالح الزيدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، مساء اليوم الاثنين، أعمال الدورة الرابعة من اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضور وفديَ البلدين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن العلاقات بين العراق ومصر تقوم على أساس أن الشعبين يمثلان شعبًا واحدًا يعيش في دولتين، موضحًا أن الدول قد تفصل بينها الحدود والأوضاع السياسية، لكن العلاقات الشعبية والإنسانية تظل أكثر عمقًا ورسوخًا.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحرب الدائرة في المنطقة ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، وأن استمرارها واتساع نطاقها يفرضان أعباء إضافية على دول المنطقة وشعوبها، مؤكدًا أهمية العمل على احتواء هذه التطورات وتجنب المزيد من التصعيد، لما لذلك من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أكد علي فالح الزيدي أن العراق يفتح أبوابه أمام المستثمرين المصريين، ويوفر فرصًا استثمارية واعدة ومزايا متنوعة تتيح للشركات المصرية التوسع في السوق العراقية والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتذليل أي تحديات قد تواجه حركة الاستثمارات والتبادل التجاري.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية تعزيز الجسر الاقتصادي بين مصر والعراق، وأن يقوم على التكامل في الإمكانات والخبرات والفرص المتاحة لدى البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، ويفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص في الدولتين، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الاقتصادي يمثل أحد أهم المسارات لترجمة عمق العلاقات السياسية والشعبية بين مصر والعراق إلى شراكة استراتيجية متكاملة.

كما أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والعراق، والعمل على توحيد مواقف البلدين إزاء مختلف القضايا والتحديات على المستويين العربي والدولي، بما يعزز من قدرة الدولتين على التعامل مع التطورات الإقليمية والدفاع عن مصالح شعوب المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن العلاقات المصرية - العراقية تتمتع بمكانة خاصة، وأن العراق حريص على استمرار تطويرها وتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا أن العلاقات الجيدة بين البلدين تمثل أساسًا مهمًا للبناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

وحضر من الجانب المصري، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود الشريف وزير العدل، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير أحمد حسين خفاجي سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية العراق.

كما حضر من الجانب العراقي، الدكتور ليث هادي سيد الخزعلي نائب رئيس مجلس الوزراء، و فؤاد حسين وزير الخارجية، ونايف الشمري وزير الدفاع، والدكتور خالد شواني وزير العدل، ومصطفى نزار جمعة وزير التجارة، والسفير قحطان الجنابي سفير جمهورية العراق لدى جمهورية