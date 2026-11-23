أكد النائب محمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بناء منظومة حماية اجتماعية مستدامة يتطلب تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني والموازنة العامة على تمويل برامج الدعم، مشيرًا إلى أن الحماية الاجتماعية لا يمكن فصلها عن مسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، بشأن اعتبار الحماية الاجتماعية مسؤولية أصيلة للدولة وليست منحة، تطرح أهمية الانتقال إلى مرحلة أكثر كفاءة في إدارة الموارد الاجتماعية، بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه، ويحقق أكبر أثر ممكن في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كفاءة الإنفاق أهم من التوسع غير المدروس في برامج الدعم

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن التحدي لا يتمثل فقط في زيادة المخصصات المالية للحماية الاجتماعية، وإنما في كيفية توجيه هذه الموارد، وتحديد أولويات الإنفاق، وقياس العائد الاجتماعي والاقتصادي لكل برنامج.

وأضاف أن مراجعة برامج الدعم بصورة دورية أصبحت ضرورة؛ لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية، مع تطوير آليات الاستهداف وتحديث قواعد البيانات، بما يحد من الهدر ويعزز عدالة توزيع الموارد.

زيادة الإنتاج والتشغيل الطريق الأهم لاستدامة الحماية الاجتماعية

وأشار سمير إلى أن استمرار قدرة الدولة على تمويل برامج الحماية الاجتماعية يرتبط بتوسيع القاعدة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص العمل، موضحًا أن زيادة فرص التشغيل تسهم في رفع دخول الأسر وتقليل اعتمادها على المساعدات المباشرة.

وأكد أن المطلوب هو بناء منظومة متكاملة تجمع بين الدعم النقدي والحماية التأمينية والتمكين الاقتصادي، بما يساعد المواطنين على الانتقال تدريجيًا من الاحتياج إلى الإنتاج والاستقلال المالي.

القطاع الخاص شريك أساسي في بناء شبكة الأمان الاجتماعي

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل والتدريب والتأهيل، إلى جانب توسيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفق إطار منظم يضمن تكامل الجهود وعدم ازدواجية البرامج.

ولفت إلى أن الاستثمار في التعليم والصحة والتدريب المهني يمثل إنفاقًا تنمويًا طويل الأجل، وليس مجرد تكلفة تتحملها الموازنة العامة، لما له من دور في رفع إنتاجية المواطنين وتحسين قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

مؤشرات أداء لقياس الأثر الحقيقي لبرامج الحماية

وشدد النائب محمد سمير بالتأكيد على ضرورة وضع مؤشرات واضحة لقياس نجاح منظومة الحماية الاجتماعية، بحيث تشمل معدلات تحسن دخول الأسر، وزيادة فرص التشغيل، وتحسن مستوى الخدمات، ومدى قدرة المستفيدين على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأوضح أن الهدف النهائي يجب أن يكون بناء منظومة تحقق العدالة الاجتماعية دون الإخلال بالاستدامة المالية، وتضمن استمرار قدرة الدولة على حماية المواطنين في مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية.