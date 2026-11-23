ارتفع سعر الذهب اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 ووصل سعر الجرام لعيار 21 إلى 5625 بارتفاع قدره 70 جنيهاً عن التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب 24 نحو 6428 جنيهًا، وهو الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب.

وبلغ جرام الذهب عيار 21 نحو 5625 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وصل عيار 18 لنحو 4821 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 3750 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 45000 جنيه جنيهًا.

سعر الذهب عالمياً

ارتفعت سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 2.2% إلى 3609.32 دولار للأونصة، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.1% عند 3607.72 دولار للأونصة.