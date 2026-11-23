نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (261 تابع) الصادر اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، قرار لجنة الإدارة العليا بالبنك المركزي المصري، بشأن الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري.

ووفقًا للقرار الذي اعتمدته لجنة الإدارة العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2026، فقد تقرر استبدال نص المادة (6) من النظام الأساسي للبنك بالصياغة النهائية الجديدة؛ حيث حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 600 مليار جنيه مصري (ستمائة مليار جنيه مصري).

كما نص التعديل على تحديد رأس مال البنك المُصدر بمبلغ 400 مليار جنيه مصري (أربعمائة مليار جنيه مصري) مدفوع بالكامل، وموزع على 400 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه مصري واحد للسهم، مملوكة بالكامل للدولة.