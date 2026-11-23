كشفت الفنانة روجينا عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية، متحدثة عن الخلاف الذي نشب بينها وبين والدها بسبب رغبتها في دخول مجال التمثيل، مؤكدة أن شغفها بالفن كان أقوى من محاولات إبعادها عن هذا الطريق، حتى وصل الأمر إلى انقطاع العلاقة بينهما لفترة.

وقالت روجينا، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الاعلامي محمد قيس، إن والدها وضعها أمام اختيار صعب بينه وبين التمثيل، بعدما طلب منها المفاضلة بين استمرار علاقتهما أو الاستمرار في مشوارها الفني، إلا أنها حسمت موقفها واختارت التمثيل، قائلة إنها فضّلت التمسك بحلمها وتحقيق طموحها الفني، رغم إدراكها لصعوبة القرار وما قد يترتب عليه من تبعات على المستوى الأسري.

وأضافت الفنانة أن هذا الموقف تسبب في انقطاع العلاقة بينها وبين والدها، مشيرة إلى أن الأمر لم يكن سهلًا عليها، خاصة أن الخلاف جاء مع أحد أقرب الأشخاص إلى قلبها، لكنها وجدت في إيمانها بالله القوة والسند لمواجهة تلك المرحلة الصعبة، مؤكدة أن ملجأها الوحيد كان الله.

وأوضحت روجينا أنها لا تشعر بالندم تجاه القرارات التي اتخذتها في حياتها، بل إنها سعيدة بكل خطوة اختارتها، معتبرة أن تجاربها المختلفة، مهما كانت قاسية أو مليئة بالتحديات، ساهمت في تشكيل شخصيتها ومنحتها القدرة على مواجهة الصعوبات والاستمرار في طريقها.

وتعكس تصريحات روجينا جانبًا من الرحلة الشخصية التي خاضتها من أجل تحقيق حلمها الفني، وما واجهته من تحديات وتضحيات في سبيل الوصول إلى المكانة التي تطمح إليها، خاصة أن دخول عالم الفن لم يكن بالنسبة لها مجرد رغبة عابرة، بل كان اختيارًا تمسكت به رغم صعوبة الظروف.

وتؤكد هذه التصريحات أن مشوار النجاح قد يحمل في بعض الأحيان قرارات مؤلمة واختبارات صعبة، وهو ما عاشته روجينا خلال رحلتها، التي لا تزال تنظر إليها باعتزاز، مؤكدة رضاها عن اختياراتها وسعادتها بما وصلت إليه.